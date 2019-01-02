《两天一夜》刘日勇PD下车，官方回应：「只是休息~并未从KBS辞职。」

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感谢刘PD这些日子的付出...，新PD感觉也很不错～！《两天一夜》继续加油吧～！！

KBS的长寿节目《两天一夜》在2018年最后一集时，刘日勇PD宣布了下车的消息，大家都感到相当遗憾。

刘PD表示：「这次的录制后，我就要离开《两天一夜》了，至今已过了两年半的时间，时间过得很快，和不足的我一起工作，非常感谢我们的工作人员和成员们，一直很想对大家说出来，谢谢。」成员们也表示要不是刘日勇PD在，《两天一夜》也无法走到现场，现场氛围相当感伤。



而下一位接任者则是金成PD，也有「色情PD」的绰号，相当人性化且经常出现在萤光幕前，从2012年就一直在此打拼，和成员们感情也相当好，他表示：「虽然拥有19禁的绰号，内心还是很纯真的，会好好带领《两天一夜》，也请大家多多指教。」

早先虽然传出了刘日勇PD不仅从节目下车，更向KBS提出辞职，但官方已否认了这件事情，并表示刘PD只是打算休息一～两个月，并没有离开KBS的这个说法。



不晓得换了新的PD后，与成员们之间又会有什么样新的火花？让我们一起期待2019年的《两天一夜》吧！

（图自：KBS《两天一夜》）

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