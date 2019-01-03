WANNA ONE陪伴的512天：這些紀錄足以對得起「怪物新人」的稱號！

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企劃男團WANNA ONE與經紀公司的合約於2018年12月31日正式到期，這也意味著WANNA ON要解散了。 而2019年1月15日的「首爾歌謠大賞」是團隊除了告別演唱會之外最後登上的公開舞台。

WANNA ONE從成立到現在歷時1年6個月，陪伴了粉絲512個日日夜夜。 在11名成員的共同努力下，WANNA ONE業績頗佳，還刷新了一項又一項紀錄。 下面小編就帶著大家一起回顧一下過得500多天裡WANNA ONE創造了哪些奇跡！

1.愛豆史上最大規模Showcase



韓國的愛豆團出道都有舉辦Showcase的舊例，主要是向媒體宣傳，邀請的也只是媒體而已。 然而被稱為「怪物新人」的WANNA ONE就不同了，因為是國民製作人選出的愛豆，他們的出道和2萬餘名粉絲一起，還是在頂尖愛豆團舉辦演唱會的聖地-首爾高尺小巨蛋內舉行。

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2.出道曲斬獲音樂節目15個冠軍



2017年8月10日首次亮相音樂節目的WANNA ONE僅花了9天就捧回了冠軍獎盃，主打曲《ENERGETIC》橫掃各大音樂網站，還在音樂節目上連斬15個冠軍。

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3.男團首個出道曲破億播放量（Streaming，不通過手機或電腦下載音源or錄影，僅連結網路時即時播放的資料）



《ENERGETIC》在2018年的第27周，公佈第11個月時就實現了累計播放量1億的紀錄，且該首歌曲自發布以來一直保持在即時榜、周榜等上位圈。

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4.囊括所有新人獎後僅1年就斬獲「大賞」



怪物新人的頭銜不是白來的，WANNA ONE出道第一年就斬獲了MAMA IN JAPAN、2017 MAMA、第32屆金唱片獎以及首爾歌謠大賞等頒獎禮的新人獎。 2018年的MAMA上又捧回了大賞之一的「本年度最佳唱片」，實力不容小覷。

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5. 出道10個月就舉辦全球巡迴公演



2018年6月，就在WANNA ONE出道10個月的時候他們就以首爾被起點舉辦了世界巡迴演唱會「WANNA ONE WORLD TOUR ONE：THE WORLD」，在美國、新加坡、印尼、馬來西亞、香港、臺灣、泰國、澳洲、 菲律賓等地開唱。

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6.組合成立3天就接到廣告



WANNA ONE在成立的第三天就成了廣告屆最炙手可熱的新寵兒了。 據悉，出道僅三天他們就已經簽下7家廣告，還有3、4家廣告正在商討，吸金能力驚人。

雖然WANNA ONE只陪伴了粉絲512天，但是還是謝謝你們給大家帶來了快樂，祝福這11位成員以後繼續走花路！

「圖：WANNA ONE」

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