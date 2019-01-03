WANNA ONE陪伴的512天：这些纪录足以对得起「怪物新人」的称号！

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企划男团WANNA ONE与经纪公司的合约於2018年12月31日正式到期，这也意味著WANNA ON要解散了。 而2019年1月15日的「首尔歌谣大赏」是团队除了告别演唱会之外最后登上的公开舞台。

WANNA ONE从成立到现在历时1年6个月，陪伴了粉丝512个日日夜夜。 在11名成员的共同努力下，WANNA ONE业绩颇佳，还刷新了一项又一项纪录。 下面小编就带著大家一起回顾一下过得500多天里WANNA ONE创造了哪些奇迹！

1.爱豆史上最大规模Showcase



韩国的爱豆团出道都有举办Showcase的旧例，主要是向媒体宣传，邀请的也只是媒体而已。 然而被称为「怪物新人」的WANNA ONE就不同了，因为是国民制作人选出的爱豆，他们的出道和2万余名粉丝一起，还是在顶尖爱豆团举办演唱会的圣地-首尔高尺小巨蛋内举行。

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2.出道曲斩获音乐节目15个冠军



2017年8月10日首次亮相音乐节目的WANNA ONE仅花了9天就捧回了冠军奖杯，主打曲《ENERGETIC》横扫各大音乐网站，还在音乐节目上连斩15个冠军。

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3.男团首个出道曲破亿播放量（Streaming，不通过手机或电脑下载音源or录影，仅连结网路时即时播放的资料）



《ENERGETIC》在2018年的第27周，公布第11个月时就实现了累计播放量1亿的纪录，且该首歌曲自发布以来一直保持在即时榜、周榜等上位圈。

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4.囊括所有新人奖后仅1年就斩获「大赏」



怪物新人的头衔不是白来的，WANNA ONE出道第一年就斩获了MAMA IN JAPAN、2017 MAMA、第32届金唱片奖以及首尔歌谣大赏等颁奖礼的新人奖。 2018年的MAMA上又捧回了大赏之一的「本年度最佳唱片」，实力不容小觑。

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5. 出道10个月就举办全球巡回公演



2018年6月，就在WANNA ONE出道10个月的时候他们就以首尔被起点举办了世界巡回演唱会「WANNA ONE WORLD TOUR ONE：THE WORLD」，在美国、新加坡、印尼、马来西亚、香港、台湾、泰国、澳洲、 菲律宾等地开唱。

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6.组合成立3天就接到广告



WANNA ONE在成立的第三天就成了广告届最炙手可热的新宠儿了。 据悉，出道仅三天他们就已经签下7家广告，还有3、4家广告正在商讨，吸金能力惊人。

虽然WANNA ONE只陪伴了粉丝512天，但是还是谢谢你们给大家带来了快乐，祝福这11位成员以后继续走花路！

「图：WANNA ONE」

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