Wanna One 解散黃旼炫影響力依舊 粉絲捐 300 萬韓元行善！
KPOP 2019年1月1日 星期二11:37 施乃琪
今年正是屬於黃旼炫的「黃金豬年」，粉絲除了繼續受他的正面影響力鼓勵，也很期待趕快看見他回到 NU’EST！
黃旼炫的個人後援會 “Oh! My Emperor”（噢！我的黃帝）在昨天（12 月 31 日）透露，他們於耶誕夜時以黃旼炫的名義捐了 300 萬韓元給韓國兒童癌症基金會。他們透露：「我們想把黃旼炫認為『你們的幸福就是我的幸福』這種溫暖的心意分享出去，所以決定了這次捐款。」
過去這個後援會也曾在黃旼泫生日、Wanna One 出道 100 天、200 天時透過捐款來慶祝過，並表示會一直努力帶著支持黃旼炫的心情、持續透過行善來營造正面的粉絲文化。
另一方面，黃旼泫將在 24~27 日參加 Wanna One 的最後一次演唱會《2019 Wanna One Concert [Therefore]》，而他的原屬團體 NU’EST 過去一年多來也以子團 NU’EST W 形式斬獲許多亮眼成績，期待全員合體後一起展開 2019 年囉！
（照片來源：TVDaily、Pledis Entertainment）
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