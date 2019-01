李棟旭♥劉寅娜《觸及真心》劇組祈願儀式現場照公開!將在2月6日播出,太期待啦~ 《MBC歌謠大祭典》BTS防彈少年團JIMIN & V告訴少時潤娥:SEVENTEEN Joshua也是95line「豬仔」 【MBC歌謠大祭典】Wanna One成員cover東方神起經典《Rising Sun》 姜成勳離開水晶男孩,與YG解除專屬合約!通過官咖表示:「辜負了大家的期待,感到非常抱歉」 今年(2019年)第一天也一起看日出!Super Junior東海、銀赫迎來34歲了 《MBC歌謠大祭典》白智榮和EXO CHEN演唱經典名曲《像中槍一樣》!網友:「超完美的合作啊!」 Wanna One 解散黃旼炫影響力依舊 粉絲捐 300 萬韓元行善! Wanna One 河成雲有望在 2 月隻身出道?經紀公司「一切尚未確定」 ASTRO 敲定回歸日期 終於要推出首張正規專輯! Army 的新年禮物!KB 國民銀行新廣告、BANGTANTV 新年問候同步上線 【KBS 演技大賞】孝琳「泳裝」熱舞擺臀太挑逗 台下嘉賓看傻眼 你做好準備迎接黃金豬年了嗎?還沒有的話來大創看一下吧! Wanna One 解散後大哥先 solo!尹智聖預計 2 月隻身出道 [有片] 2018 SBS演技大賞 《皇后的品格》崔振赫、申成祿難分軒輊 【2018 KBS演技大賞】完整獲獎名單!週末劇《一起生活吧》、《我唯一的守護者》斬獲多項獎項! 來個快閃束草半日遊吧~來做2019年的「1」吧! 李鍾碩SNS分享近況照!其主演tvN《羅曼史是別冊附錄》公開聲音預告影片 【2018 MBC演技大賞】蘇志燮捧大賞俞承豪高興到飛起,小跑到面前求抱抱!網民:大男人的我看了都覺得可愛♥ 新年第一爆!EXO KAI❤BLACKPINK JENNIE熱戀中 【2018 SBS演技大獎】完整獲獎名單!金宣兒&甘宇成雙雙摘得大賞 《頂級巨星柳白》心動三部曲:攔腰抱、腳踏車雙載、彈吉他 金知碩和全昭旻甜蜜的化學反應! 《阿爾罕布拉宮的回憶》不只車代表…連「他」也因遊戲喪命!玄彬、朴信惠下集迎來初Kiss? 李光洙在2018年最後一天宣佈脫單,還記得2018年初他的運勢嗎?準得可怕XD 《認哥》本週預告:金豬年第一組轉校生!朴誠雄、羅美蘭、鄭振永來了~

