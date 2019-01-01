Wanna One 解散黄旼炫影响力依旧 粉丝捐 300 万韩元行善！
KPOP 2019年1月1日 星期二11:37 施乃琪
今年正是属於黄旼炫的「黄金猪年」，粉丝除了继续受他的正面影响力鼓励，也很期待赶快看见他回到 NU’EST！
黄旼炫的个人后援会 “Oh! My Emperor”（噢！我的黄帝）在昨天（12 月 31 日）透露，他们於耶诞夜时以黄旼炫的名义捐了 300 万韩元给韩国儿童癌症基金会。他们透露：「我们想把黄旼炫认为『你们的幸福就是我的幸福』这种温暖的心意分享出去，所以决定了这次捐款。」
过去这个后援会也曾在黄旼泫生日、Wanna One 出道 100 天、200 天时透过捐款来庆祝过，并表示会一直努力带著支持黄旼炫的心情、持续透过行善来营造正面的粉丝文化。
另一方面，黄旼泫将在 24~27 日参加 Wanna One 的最后一次演唱会《2019 Wanna One Concert [Therefore]》，而他的原属团体 NU’EST 过去一年多来也以子团 NU’EST W 形式斩获许多亮眼成绩，期待全员合体后一起展开 2019 年罗！
（照片来源：TVDaily、Pledis Entertainment）
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