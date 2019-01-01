李光洙在2018年最後一天宣佈脫單，還記得2018年初他的運勢嗎？準得可怕XD
明星 2019年1月1日 星期二08:15 Rui
wuli「容陷愛」李光洙終於脫單啦！！！！
2018年的最後一天，李光洙和李善彬的戀情曝光，兩人已經秘戀5個月，關於他們在《Running Man》上的互動又重新被提及，原來緣分早就已經註定了。
除了李光洙和李善彬當初的各種曖昧發言重新被「扒」出來以外，《Running Man》的一期舊節目也重新受到了關注，那就是2018年1月7日播出的關於李光洙的新年運勢，對比發生在他身上的事情，真的可以說是準得可怕！那期節目中，對於李光洙的2018年的愛情運，算命先生就透露：「今年內會遇到女生，對方是個適合結婚的人。 」而就在2018年的最後一天，12月31日李光洙真的就曝光了戀情，和李善彬已經交往了5個月，完全應證了算命先生的話。
此外，算命先生還表示：「2018年對李光洙來說是非常活躍，如同落日前一樣最光芒閃耀的一年。 」而2018年李光洙的事業運也是一帆風順，光是2018年就主演了電影《偵探：Returns》、電視劇《Live》、綜藝節目《Busted！ 明星來解謎》等，而每一部都是口碑絕佳，為他又圈了不少粉。
2019年，希望李光洙的依舊一切順利！
「圖：《Running Man》」
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