李光洙在2018年最后一天宣布脱单，还记得2018年初他的运势吗？准得可怕XD
明星 2019年1月1日 星期二08:15 Rui
wuli「容陷爱」李光洙终於脱单啦！！！！
2018年的最后一天，李光洙和李善彬的恋情曝光，两人已经秘恋5个月，关於他们在《Running Man》上的互动又重新被提及，原来缘分早就已经注定了。
除了李光洙和李善彬当初的各种暧昧发言重新被「扒」出来以外，《Running Man》的一期旧节目也重新受到了关注，那就是2018年1月7日播出的关於李光洙的新年运势，对比发生在他身上的事情，真的可以说是准得可怕！那期节目中，对於李光洙的2018年的爱情运，算命先生就透露：「今年内会遇到女生，对方是个适合结婚的人。 」而就在2018年的最后一天，12月31日李光洙真的就曝光了恋情，和李善彬已经交往了5个月，完全应证了算命先生的话。
此外，算命先生还表示：「2018年对李光洙来说是非常活跃，如同落日前一样最光芒闪耀的一年。 」而2018年李光洙的事业运也是一帆风顺，光是2018年就主演了电影《侦探：Returns》、电视剧《Live》、综艺节目《Busted！ 明星来解谜》等，而每一部都是口碑绝佳，为他又圈了不少粉。
2019年，希望李光洙的依旧一切顺利！
「图：《Running Man》」
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