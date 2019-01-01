【2018 MBC演技大賞】蘇志燮捧大賞俞承豪高興到飛起，小跑到面前求抱抱！網民：大男人的我看了都覺得可愛♥
明星 2019年1月1日 星期二09:30 Rui
曾經是童星的俞承豪漸漸長大而初具美少年的雛形時，就有人指出他和同樣演技不俗的蘇志燮非常神似，從那時開始他就有了「小蘇志燮」之稱。 作為蘇志燮公開的「迷弟」，俞承豪能夠親自為偶像頒獎不知道有多興奮。
2018MBC演技大賞頒獎禮上，蘇志燮一舉斬獲了視帝（最佳男主角獎）和大賞兩座獎盃，成為當晚最大的贏家。 而俞承豪則作為最佳男主角獎項的開獎嘉賓亮相，和河智苑一同登場。 俞承豪看到蘇志燮出現在候選名單上時就忍不住興奮，等到河智苑叫出獲獎演員的名稱後，俞承豪比自己拿了獎還開心，臉上掛著大大的笑容，數次鼓掌。 等到蘇志燮走上舞台後，俞承豪更是忍不住拿著獎盃就小跑著跳到了蘇志燮的面前，一把擁抱住了對方，真的是比獲獎者本人都要激動興奮呢~
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蘇志燮和俞承豪兩人曾在2007年一起合作過電視劇《太王四神記》，俞承豪扮演裴勇俊的少年時期。 之後蘇志燮和俞承豪還陸續合作過MV、廣告等，雖然不是親兄弟卻有著親兄弟一般的友情，在俞承豪拍戲期間，蘇志燮還送過零食車到現場為弟弟助陣。 大哥蘇志燮還在某次採訪中稱讚俞承豪是「天使一般的朋友」。
這段場景也火速在網路傳播開來引發了熱議，不少網民留言說：「俞承豪太可愛了吧」、「連我這個剛退伍的男人都覺得很可愛」、「全程姨母笑的看完」。
而接下來的大賞頒獎時間也發生了一件趣事。 繼最佳男主角的獎盃之後，蘇志燮又捧起了當晚最大的獎盃-大賞，再次登台。 蘇志燮發表獲獎感言，感謝劇組《我身後的陶斯》。 之後主持人金勇萬請姜其永上臺，讓蘇志燮履行大賞約定。 原來是蘇志燮曾承諾若獲得大賞，將上演《我身後的陶斯》中的經典場景-碰鼻子。 不過舞台上，碰鼻子對象從鄭仁善換成了姜其永。
「圖：MBC演技大賞截圖」
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