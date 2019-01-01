【2018 MBC演技大赏】苏志燮捧大赏俞承豪高兴到飞起，小跑到面前求抱抱！网民：大男人的我看了都觉得可爱♥
明星 2019年1月1日 星期二09:30 Rui
曾经是童星的俞承豪渐渐长大而初具美少年的雏形时，就有人指出他和同样演技不俗的苏志燮非常神似，从那时开始他就有了「小苏志燮」之称。 作为苏志燮公开的「迷弟」，俞承豪能够亲自为偶像颁奖不知道有多兴奋。
2018MBC演技大赏颁奖礼上，苏志燮一举斩获了视帝（最佳男主角奖）和大赏两座奖杯，成为当晚最大的赢家。 而俞承豪则作为最佳男主角奖项的开奖嘉宾亮相，和河智苑一同登场。 俞承豪看到苏志燮出现在候选名单上时就忍不住兴奋，等到河智苑叫出获奖演员的名称后，俞承豪比自己拿了奖还开心，脸上挂著大大的笑容，数次鼓掌。 等到苏志燮走上舞台后，俞承豪更是忍不住拿著奖杯就小跑著跳到了苏志燮的面前，一把拥抱住了对方，真的是比获奖者本人都要激动兴奋呢~
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苏志燮和俞承豪两人曾在2007年一起合作过电视剧《太王四神记》，俞承豪扮演裴勇俊的少年时期。 之后苏志燮和俞承豪还陆续合作过MV、广告等，虽然不是亲兄弟却有著亲兄弟一般的友情，在俞承豪拍戏期间，苏志燮还送过零食车到现场为弟弟助阵。 大哥苏志燮还在某次采访中称赞俞承豪是「天使一般的朋友」。
这段场景也火速在网路传播开来引发了热议，不少网民留言说：「俞承豪太可爱了吧」、「连我这个刚退伍的男人都觉得很可爱」、「全程姨母笑的看完」。
而接下来的大赏颁奖时间也发生了一件趣事。 继最佳男主角的奖杯之后，苏志燮又捧起了当晚最大的奖杯-大赏，再次登台。 苏志燮发表获奖感言，感谢剧组《我身后的陶斯》。 之后主持人金勇万请姜其永上台，让苏志燮履行大赏约定。 原来是苏志燮曾承诺若获得大赏，将上演《我身后的陶斯》中的经典场景-碰鼻子。 不过舞台上，碰鼻子对象从郑仁善换成了姜其永。
「图：MBC演技大赏截图」
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