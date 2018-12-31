撒花慶祝！李光洙&李善彬熱戀中，《Running Man》的曖昧終於變成了現實

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2018年的最後一天，娛樂圈又多了一對藝人CP，那就是李光洙和李善彬。

據TV REPORT的獨家報導，李光洙和李善彬已經秘密交往了5個月。 李善彬於2016年9月參與過《Running Man》，而李光洙又是該節目的固定嘉賓，兩人因此而結緣。 當時節目中他們的互動就造成了不小的轟動，李善彬更曾在MBC《Radio Star》中表示李光洙就是自己的理想型，稱：「我不是喜歡安靜談戀愛的那一類，喜歡和對方小打小鬧。 」李光洙的反應也類似，曾調侃：「我和李善彬在交往，下周就發表結婚宣言。 」



而這一切原以為只是節目效果的小曖昧變成了現實，李光洙和李善彬從前後輩關係發展成了戀人，據悉他們經常避開他人的視線小心翼翼地約會，不過兩人的好友都知道他們正在熱戀，李善彬就把李光洙介紹給了自己的藝人朋友們。 而李光洙參加各種私人大、小聚會時也都帶著女友，大方介紹李善彬「是我女友」。

隨後，李光洙的經紀公司發佈官方聲明稱報導屬實，李光洙和李善彬確實正在交往，已經戀愛了5個月。



「圖：《Running Man》」

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