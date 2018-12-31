【经典回顾】李善彬曾在《Running Man》因为李光洙而被测谎机电过两次～
综艺 2018年12月31日 星期一13:30 MiJimin
一起来回顾他们俩在《RM》的互动吧…。
在今早爆出李光洙和李善彬已经热恋5个月的消息后，两人在SBS综艺节目《Running Man》上的互动也成为了网友们的焦点。
李善彬一共出现过EP319（2016年10月2日 ）、EP356.357（2017年6月25日—7月2日）这些期数，在2016年10月这一集，她是以曾说过李光洙是自己的理想型而出演。
当时与光洙在节目上也有满满的粉红泡泡，李光洙当面问她喜欢的类型，李善彬默默地指向光洙，让他非常害羞。
不过，在使用测谎器，确认李善彬心中的理想型是否真的是光洙时，李善彬回答：「是。」结果被电～XD，但却忍住了真的很厉害，第二次确认结果还是一样的～XDDD，这一段也是相当搞笑！（能忍住被电，真的蛮厉害的…，最后还诚实地说：虽然忍住了，但还是好痛啊…）
而在2017年6月在上《Running Man》时，和光洙配对成功，节目组再度拿出测谎机，问她说：「理想型是李光洙吗？」她回答：「是」，结果测出了「真话」让李光洙在一旁暗爽不已。
两位真的很登对啊～！粗卡粗卡粗～～～！
（图自：SBS Running Man）
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