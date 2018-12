大部分的人只記得《我叫金三順》和《祕密花園》…玄彬曾坦言:「我不在乎收視率」 【100 大偶像個人品牌評價】智旻「帥氣又可愛」奪冠 前三名唯一女性代表是華莎! 韓劇 2019的1月新韓劇,多元題材引關注 撒花慶祝!李光洙&李善彬熱戀中,《Running Man》的曖昧終於變成了現實 MBC《ITEM》公開朱智勛、陳世娫、金剛于角色海報!預計2月11日作為月火劇播出 雖然BTS防彈少年團的JIN還沒有談過戀愛,但是已經拍了很多女友視角的照片! 來自BTS防彈少年團最暖心跨年禮物!來跟Jimin打勾勾「約定」吧!

BTS防彈少年團在首爾時間12月31日午夜零時,也是2018年的倒數最後24小時,透過官方推特公開了成員Jimin的自創曲「約定」,意義非凡,也是送給粉絲們2018年年末最暖心的禮物。

BTS防彈少年團官方於推特在2018年最後1天的第一分鐘公開最新音源,隨後發了一則推文,寫著:“大家等了很久吧?我的自創歌曲終於得以公開了,雖說這是為了我而寫的歌,也是為了大家所寫的歌。雖然這是我的第一次,也不太成熟完美,還是請大家多多聆聽喔!感謝所有耐心等待的阿米們~ #JIMIN #約定”由Jimin本人親自為大家公開這個暖暖的禮物。



여러분 오래 기다리셨죠?

드디어 저의 자작곡을 공개하게 되었습니다

저를 위한 곡이지만 여러분을 위한 곡기도 합니다

처음이기도하고 미숙하지만 많이 들어주세요

기다려주신 아미 여러분 감사합니다 ☺️#JIMIN#약속 — 방탄소년단 (@BTS_twt) 2018年12月30日

事不宜遲快點開這首歌來聽一下!



這首歌曲是由Jimin與Slow Rabbit共同作曲,由Jimin與RM共同創作歌詞,照片由Vante(成員V在攝影時使用的藝名)拍攝,在Blog公開的音源最下面更寫到了“Special Thanks to V , Best photographer(特別感謝V,這位最棒的攝影師)。” 有點輕鬆的吉他伴奏旋律,不過歌詞有點小小傷感喔!



為大家翻譯一下歌詞:

獨自若有所思坐著,思緒天馬行空,

不知何時開始,你讓我覺得心痛,

就連你自己也不明白,對吧,

你也痛苦,cause you’re mine.

I Just wanna blow your mind

這麼一來,你也會飛得越來越遠,

我一點都不會覺得怎麼樣,嘴上這樣說著,

但事實上,恐怕我並不是這樣無所謂,

I want to be your light baby,you should be your light,

以後不再感到心痛,你可以笑著面對,

I want to be your night baby,you can be your night,

今夜你能夠對你自己誠實,

你也痛苦,cause you’re mine.

I Just wanna blow your mind

這麼一來,你也會飛得越來越遠,

我一點都不會覺得怎麼樣,嘴上這樣說著,

但事實上,恐怕我並不是這樣無所謂,

I want to be your light baby,you should be your light,

以後不再感到心痛,你可以笑著面對,

I want to be your night baby,you can be your night,

今夜你能夠對你自己誠實,

現在就跟我約定 uh oh

一天約定好幾次 uh oh

每當你感到孤獨 uh oh

我絕不會丟下你 uh oh uh oh uh oh

在這裡先停一下下,伸出小指打勾勾,

現在就跟我約定好喔! uh oh uh oh

資料來源: 防彈少年團官方Twitter

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

