來自BTS防彈少年團最暖心跨年禮物！來跟Jimin打勾勾「約定」吧！

來自BTS防彈少年團最暖心跨年禮物！來跟Jimin打勾勾「約定」吧！

KPOP   2018年12月31日   星期一00:51   Erin   7

BTS防彈少年團在首爾時間12月31日午夜零時，也是2018年的倒數最後24小時，透過官方推特公開了成員Jimin的自創曲「約定」，意義非凡，也是送給粉絲們2018年年末最暖心的禮物。

BTS防彈少年團官方於推特在2018年最後1天的第一分鐘公開最新音源，隨後發了一則推文，寫著：“大家等了很久吧？我的自創歌曲終於得以公開了，雖說這是為了我而寫的歌，也是為了大家所寫的歌。雖然這是我的第一次，也不太成熟完美，還是請大家多多聆聽喔！感謝所有耐心等待的阿米們~ #JIMIN #約定”由Jimin本人親自為大家公開這個暖暖的禮物。


事不宜遲快點開這首歌來聽一下！


這首歌曲是由Jimin與Slow Rabbit共同作曲，由Jimin與RM共同創作歌詞，照片由Vante（成員V在攝影時使用的藝名）拍攝，在Blog公開的音源最下面更寫到了“Special Thanks to V , Best photographer（特別感謝V，這位最棒的攝影師）。” 有點輕鬆的吉他伴奏旋律，不過歌詞有點小小傷感喔！

為大家翻譯一下歌詞：

獨自若有所思坐著，思緒天馬行空，
不知何時開始，你讓我覺得心痛，
就連你自己也不明白，對吧，
你也痛苦，cause you’re mine.
I Just wanna blow your mind
這麼一來，你也會飛得越來越遠，
我一點都不會覺得怎麼樣，嘴上這樣說著，
但事實上，恐怕我並不是這樣無所謂，
I want to be your light baby，you should be your light，
以後不再感到心痛，你可以笑著面對，
I want to be your night baby，you can be your night，
今夜你能夠對你自己誠實，

你也痛苦，cause you’re mine.
I Just wanna blow your mind
這麼一來，你也會飛得越來越遠，
我一點都不會覺得怎麼樣，嘴上這樣說著，
但事實上，恐怕我並不是這樣無所謂，
I want to be your light baby，you should be your light，
以後不再感到心痛，你可以笑著面對，
I want to be your night baby，you can be your night，
今夜你能夠對你自己誠實，

現在就跟我約定 uh oh
一天約定好幾次 uh oh
每當你感到孤獨 uh oh
我絕不會丟下你 uh oh uh oh uh oh
在這裡先停一下下，伸出小指打勾勾，
現在就跟我約定好喔！ uh oh uh oh

資料來源: 防彈少年團官方Twitter

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