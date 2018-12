号称有望「统一三国」的男人…他就是在歌谣、演技、艺能全面开花的李升基! 大部分的人只记得《我叫金三顺》和《秘密花园》…玄彬曾坦言:「我不在乎收视率」 【100 大偶像个人品牌评价】智旻「帅气又可爱」夺冠 前三名唯一女性代表是华莎! 韩剧 2019的1月新韩剧,多元题材引关注 撒花庆祝!李光洙&李善彬热恋中,《Running Man》的暧昧终於变成了现实 MBC《ITEM》公开朱智勋、陈世娫、金刚于角色海报!预计2月11日作为月火剧播出 虽然BTS防弹少年团的JIN还没有谈过恋爱,但是已经拍了很多女友视角的照片! 来自BTS防弹少年团最暖心跨年礼物!来跟Jimin打勾勾「约定」吧!

BTS防弹少年团在首尔时间12月31日午夜零时,也是2018年的倒数最后24小时,透过官方推特公开了成员Jimin的自创曲「约定」,意义非凡,也是送给粉丝们2018年年末最暖心的礼物。

BTS防弹少年团官方於推特在2018年最后1天的第一分钟公开最新音源,随后发了一则推文,写著:“大家等了很久吧?我的自创歌曲终於得以公开了,虽说这是为了我而写的歌,也是为了大家所写的歌。虽然这是我的第一次,也不太成熟完美,还是请大家多多聆听喔!感谢所有耐心等待的阿米们~ #JIMIN #约定”由Jimin本人亲自为大家公开这个暖暖的礼物。



여러분 오래 기다리셨죠?

드디어 저의 자작곡을 공개하게 되었습니다

저를 위한 곡이지만 여러분을 위한 곡기도 합니다

처음이기도하고 미숙하지만 많이 들어주세요

기다려주신 아미 여러분 감사합니다 ☺️#JIMIN#약속 — 방탄소년단 (@BTS_twt) 2018年12月30日

事不宜迟快点开这首歌来听一下!



这首歌曲是由Jimin与Slow Rabbit共同作曲,由Jimin与RM共同创作歌词,照片由Vante(成员V在摄影时使用的艺名)拍摄,在Blog公开的音源最下面更写到了“Special Thanks to V , Best photographer(特别感谢V,这位最棒的摄影师)。” 有点轻松的吉他伴奏旋律,不过歌词有点小小伤感喔!



为大家翻译一下歌词:

独自若有所思坐著,思绪天马行空,

不知何时开始,你让我觉得心痛,

就连你自己也不明白,对吧,

你也痛苦,cause you’re mine.

I Just wanna blow your mind

这么一来,你也会飞得越来越远,

我一点都不会觉得怎么样,嘴上这样说著,

但事实上,恐怕我并不是这样无所谓,

I want to be your light baby,you should be your light,

以后不再感到心痛,你可以笑著面对,

I want to be your night baby,you can be your night,

今夜你能够对你自己诚实,

你也痛苦,cause you’re mine.

I Just wanna blow your mind

这么一来,你也会飞得越来越远,

我一点都不会觉得怎么样,嘴上这样说著,

但事实上,恐怕我并不是这样无所谓,

I want to be your light baby,you should be your light,

以后不再感到心痛,你可以笑著面对,

I want to be your night baby,you can be your night,

今夜你能够对你自己诚实,

现在就跟我约定 uh oh

一天约定好几次 uh oh

每当你感到孤独 uh oh

我绝不会丢下你 uh oh uh oh uh oh

在这里先停一下下,伸出小指打勾勾,

现在就跟我约定好喔! uh oh uh oh

资料来源: 防弹少年团官方Twitter

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

