明星尷尬瞬間第二彈！GD的尷尬隔著屏幕都能感受到，令人忍不住笑了XD

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相信每個人生活中都會有那種尷尬的時刻，其實娛樂圈裡的明星其實也會遇到這樣的問題，只是他們面對鏡頭，這種小尷尬就會被放大，被他們看到後恨不得想要刪掉。

明星尷尬瞬間第一彈：哈哈哈哈哈！看到這些明星們的尷尬瞬間，再也忍不住笑出聲了

太妍：Give Me Five，怎麼沒人？



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BIGBANG GD：想要撥弄頭髮，才發現左邊根本就沒頭髮嘛~意識到自己失誤的GD，嘴角輕輕上揚，自己都覺得好笑吧~



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李鍾碩：想要擁抱粉絲卻被無視了，小表情好委屈



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f(x) Victoria：想要對著鏡頭撒嬌，一不小心對上了EXO D.O.的眼鏡，好尷尬啊~



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鄭振永：尷尬的拳頭~可憐的無處安放的小手呀~



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BTS JIN：算了，我自己也可以擊掌~



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ASTRO尹產賀：沒人和我擊掌，那我就自己玩吧



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