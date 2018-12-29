明星尴尬瞬间第二弹！GD的尴尬隔著屏幕都能感受到，令人忍不住笑了XD
明星 2018年12月29日 星期六09:30 Rui
相信每个人生活中都会有那种尴尬的时刻，其实娱乐圈里的明星其实也会遇到这样的问题，只是他们面对镜头，这种小尴尬就会被放大，被他们看到后恨不得想要删掉。
明星尴尬瞬间第一弹：哈哈哈哈哈！看到这些明星们的尴尬瞬间，再也忍不住笑出声了
太妍：Give Me Five，怎么没人？
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BIGBANG GD：想要拨弄头发，才发现左边根本就没头发嘛~意识到自己失误的GD，嘴角轻轻上扬，自己都觉得好笑吧~
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李钟硕：想要拥抱粉丝却被无视了，小表情好委屈
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f(x) Victoria：想要对著镜头撒娇，一不小心对上了EXO D.O.的眼镜，好尴尬啊~
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郑振永：尴尬的拳头~可怜的无处安放的小手呀~
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BTS JIN：算了，我自己也可以击掌~
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ASTRO尹产贺：没人和我击掌，那我就自己玩吧
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