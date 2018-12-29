明星尴尬瞬间第二弹！GD的尴尬隔著屏幕都能感受到，令人忍不住笑了XD

明星尴尬瞬间第二弹！GD的尴尬隔著屏幕都能感受到，令人忍不住笑了XD

明星   2018年12月29日   星期六09:30   Rui   9

相信每个人生活中都会有那种尴尬的时刻，其实娱乐圈里的明星其实也会遇到这样的问题，只是他们面对镜头，这种小尴尬就会被放大，被他们看到后恨不得想要删掉。

明星尴尬瞬间第一弹：哈哈哈哈哈！看到这些明星们的尴尬瞬间，再也忍不住笑出声了

太妍：Give Me Five，怎么没人？

via GIPHY

BIGBANG GD：想要拨弄头发，才发现左边根本就没头发嘛~意识到自己失误的GD，嘴角轻轻上扬，自己都觉得好笑吧~

via GIPHY

李钟硕：想要拥抱粉丝却被无视了，小表情好委屈

via GIPHY

f(x) Victoria：想要对著镜头撒娇，一不小心对上了EXO D.O.的眼镜，好尴尬啊~

via GIPHY

郑振永：尴尬的拳头~可怜的无处安放的小手呀~

via GIPHY

BTS JIN：算了，我自己也可以击掌~

via GIPHY

ASTRO尹产贺：没人和我击掌，那我就自己玩吧

via GIPHY

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
→更多留言...(4)
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » 明星尴尬瞬间第二弹！GD的尴尬隔著屏幕都能感受到，令人忍不住笑了XD
© 2018 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手