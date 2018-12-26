MAMAMOO華莎舞台服再惹爭議！ 繼「高開叉泳裝」後又穿「透視內衣」
明星 2018年12月26日 星期三11:32 Sani
昨晚的《2018 SBS歌謠大戰》中，MAMAMOO成員華莎穿著黑色透視材質的貼身服裝，令人聯想起女性內衣，再次引起討論，甚至被網友說她「有暴露癖」！
25日在首爾高尺SKY DOME舉辦的《2018 SBS歌謠大戰》上，MAMAMOO帶來了《Starry Night》和《Wind Flower》的舞台，高品質的演出依舊沒有打折扣， 但更引起討論的仍然是華莎的衣服。
華莎在本月12日於日本舉辦的Mnet《2018 MAMA FANS' CHOICE》表演中穿了令人聯想起泳装的緊身衣、大方展示肉感軀體，一度引起激烈爭論：有人認為過於色情， 有人則認為非常適合華莎。
這次華莎在表演《Wind Flower》時穿的是這一身：黑色透視束腹、吊帶襪、堪比內褲的超短緊身褲。
這一次也不意外地引起了大批網友討論，有人認為她穿衣不分場合，演唱會是無妨，但年末頒獎禮是很多人闔家觀看的就有點尷尬；而且，既然有實力，實際上沒有必要靠服裝博人眼球。
也有人認為華莎非常帥氣，希望她繼續做自己想做的：
不知大家怎麼看呢？
（圖源：2018 SBS歌謠大戰、MAMA節目截圖）
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