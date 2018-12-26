MAMAMOO华莎舞台服再惹争议！ 继「高开叉泳装」后又穿「透视内衣」
明星 2018年12月26日 星期三11:32 Sani
昨晚的《2018 SBS歌谣大战》中，MAMAMOO成员华莎穿著黑色透视材质的贴身服装，令人联想起女性内衣，再次引起讨论，甚至被网友说她「有暴露癖」！
25日在首尔高尺SKY DOME举办的《2018 SBS歌谣大战》上，MAMAMOO带来了《Starry Night》和《Wind Flower》的舞台，高品质的演出依旧没有打折扣， 但更引起讨论的仍然是华莎的衣服。
华莎在本月12日於日本举办的Mnet《2018 MAMA FANS' CHOICE》表演中穿了令人联想起泳装的紧身衣、大方展示肉感躯体，一度引起激烈争论：有人认为过於色情， 有人则认为非常适合华莎。
这次华莎在表演《Wind Flower》时穿的是这一身：黑色透视束腹、吊带袜、堪比内裤的超短紧身裤。
这一次也不意外地引起了大批网友讨论，有人认为她穿衣不分场合，演唱会是无妨，但年末颁奖礼是很多人阖家观看的就有点尴尬；而且，既然有实力，实际上没有必要靠服装博人眼球。
也有人认为华莎非常帅气，希望她继续做自己想做的：
不知大家怎么看呢？
（图源：2018 SBS歌谣大战、MAMA节目截图）
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