MAMAMOO华莎舞台服再惹争议！ 继「高开叉泳装」后又穿「透视内衣」

MAMAMOO华莎舞台服再惹争议！ 继「高开叉泳装」后又穿「透视内衣」

明星   2018年12月26日   星期三11:32   Sani   84

昨晚的《2018 SBS歌谣大战》中，MAMAMOO成员华莎穿著黑色透视材质的贴身服装，令人联想起女性内衣，再次引起讨论，甚至被网友说她「有暴露癖」！

25日在首尔高尺SKY DOME举办的《2018 SBS歌谣大战》上，MAMAMOO带来了《Starry Night》和《Wind Flower》的舞台，高品质的演出依旧没有打折扣， 但更引起讨论的仍然是华莎的衣服。

华莎在本月12日於日本举办的Mnet《2018 MAMA FANS' CHOICE》表演中穿了令人联想起泳装的紧身衣、大方展示肉感躯体，一度引起激烈争论：有人认为过於色情， 有人则认为非常适合华莎。

这次华莎在表演《Wind Flower》时穿的是这一身：黑色透视束腹、吊带袜、堪比内裤的超短紧身裤。

这一次也不意外地引起了大批网友讨论，有人认为她穿衣不分场合，演唱会是无妨，但年末颁奖礼是很多人阖家观看的就有点尴尬；而且，既然有实力，实际上没有必要靠服装博人眼球。

也有人认为华莎非常帅气，希望她继续做自己想做的：

不知大家怎么看呢？

（图源：2018 SBS歌谣大战、MAMA节目截图）

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留言/评论
  • Jojo Cheng
    Irene穿就性感 華莎穿就叫暴露😂😂😂 甚麼標準
    2小时前
  • Charlotte Tu
    去說說碧昂絲呀！
    3小时前
  • Lucas Sunrise
    透視不行 然後中空就可愛？
    3小时前
  • Kit Chan
    保守到，唔講以為去左中東表演
    3小时前
  • Zi Ling Cheng
    很美超霸氣 很會雙重標準 繼續美美霸氣下去！！！
    3小时前
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