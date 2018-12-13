《2018 MAMA FANS’ CHOICE in JAPAN》華莎上演史詩級熱辣SOLO演出！然而韓國民眾似乎欣賞不來？
KPOP 2018年12月13日 星期四11:00 Rui
MAMAMOO從出道開始就主打性感風格，在一眾走清純路線的女團中殺出一條血路，每次的舞台演出都是撩人不償命。 2018年的MAMA頒獎禮上，成員華莎依舊堅持性感風，尺度之大超過往年，也引發了一大波爭議。
演出時，MAMAMOO的成員們都以紅衣亮相，熱辣演繹寫了《Egotistic》，其他成員雖然也穿了熱褲、開衩長裙等，只是小露性感。 而華莎從亮相開始就吸引了所有人目光，紅色緊身漆皮連體裝，勾勒出她凹凸有致的好身材。
接下來的SOLO舞台上，華莎的Style毫無遮擋地展現在了觀眾面前，上半身的深V讓胸部若隱若現，泳衣式的下衣更是讓她露出了大半個臀部。 不同於其他女團嬌瘦的身形，華莎的身材更似西方人，沙漏型曲線、結實的大腿，豐胸細腰肥臀肉感十足，因此舞動起來也更有「律動感」。 而華莎跳起舞來表情到位，霸氣氣場全開，讓粉絲們也看得驚喜不已。
然而有不少韓國網民無法接受這一性感火辣的表演，批評華莎造型太過情色。 也許是因為東洋思想中的保守想法，韓國不少民眾一時無法接受在大庭廣眾之下的暴露，哪怕只是一種表演形式。
不過也有支持華莎的網民，稱：「這是只有華莎才能Hold住的服裝」、「完全適合華莎表演的衣服」。
「圖：2018MAMA、YouTube」
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留言/評論
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還好吧！不覺得色情反而覺得華莎氣場好強,好自信,好美！
2小時前
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欣賞不來？啊昨晚到現在都掛在熱搜、Naver TV依舊在首位上，看來是愛嫌又愛看啊：）
2小時前
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難道只有男團可以露身材，女團不能稍微性感嗎？ 是封閉思想的國民嗎？
2小時前
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韓國網友是太保守嗎？!
她們也是成年人跳這種舞也沒有很OVER啊！
西方人更OVER好嗎！
怎麼韓國人觀念那麼的不開放? 如果她們去國外發展我覺得會更紅!
2小時前