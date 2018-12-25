韓劇 阿爾罕布拉宮的回憶알함브라궁전의추억- AR→MR→CR進階神開展？！

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（劇雷，慎入）《阿爾罕布拉宮的回憶》再刷8.504% 收視新高，已入混合奇幻、科幻情節坑的劇飯們非常期待朝破10%前進。

本打算多看幾集再來寫分享，可想到得更正前一篇劇資訊，這劇還是預計16集。這對劇情來說更緊湊些，免得腦洞開太大，不好收尾便落下潦草結局，壞了原該成為經典代表作的機會。這是劇飯們不樂見的。

進行到第8集，已覺得這劇不只結合AR元素，還有MR、CR元素了。這應該算韓劇創新題材，現在就看導演運鏡、剪輯功力來展現後面解謎情節的精彩度了。同時也交待了鄭世周（燦烈）如何找上車代表（朴勳）、劉鎮宇（炫彬）及未死情節。



之前不理解為什麼車教授（金義聖）維護外人劉鎮宇（炫彬），對兒子車代表（朴勳）的死顯得漠然？再怎麼幫理不幫親都不太符人性。直到朴理事（李承俊）表示劉鎮宇（炫彬）決定暫不讓魔法AR遊戲上市，車教授（金義聖）讓其找理由讓劉鎮宇（炫彬）下台。這舉動迥異於之前他維護劉的態度，於是入迷的劇飯開始展開柯南精神了。



這得拜金義聖大叔反派演出功力所賜。雖然他好像表達過角色非反派，但每一個鏡頭眼神、表情都寫滿我有算計、我後面使壞。於是馬上聯想逃跑中的鄭世周（燦烈）打電話給劉鎮宇（炫彬）說要把遊戲權利賣給他，不賣給壞人之類的話，然後是鄭世周（燦烈）的友人馬可接觸車代表（朴勳），但沒交代鄭世周是和誰談遊戲版權？雖馬可已死，但至少馬可一定和鄭世周再度見過車代表談遊戲權利交易，同時買方車代表一定要進入遊戲體驗的。於是大膽推想車代表沒死，鄭世周說的壞人應該是車教授，極可能是車氏父子見過世周、馬可，過程中發生了什麼，或車教授起野心、貪意想獨吞遊戲又逼鄭世周繼續修改程式，遭世周拒絕、反抗，所以馬可被殺，他逃跑。更可能過程中馬可、鄭世周表達過要把遊戲賣給劉鎮宇（炫彬），在找不到鄭世周，又車代表可以登入遊戲繼續體驗情況下，於是車教授（金義聖）設計了讓兒子假死計畫。反正發現屍體的報案者可安排、檢警也可以買通，不是嗎？要不也安插進自己人冒充西班牙檢警。車教授堅持不解剖，看起來像要掩護劉鎮宇，實則不然。而車代表也懂電腦，他可以透過雲端掩掉自己登入伺服器所在點。



現在比較擔心的是徐秘書（閔鎮雄）他也進入遊戲中，和劉鎮宇組對，也成了車代表要殺的對象，在沒法解除組隊聯盟，他會不會成了車氏父子第二個犧牲者？因為都是以回溯方式在進行，後面才會慢慢交代更完整的情節。實在是車教授（金義聖）的特寫畫面太容易讓人做腦補了。以上，都是入迷劇飯的想像。



接下來應該要進行炫彬、朴信惠的感情線了吧？劇情的舖排讓倆人互動的戲份有限，微妙的情感似無若有，好像也到了該更進一步的階段？其實，沒有愛情線也是可以的。因為炫彬、朴信惠CP味很淡。20181225

#最近YouTube一直跑出多年前金三順的片段影片，不得不說現在的炫彬，不論顏值、身材、氣場和演技都是最好的狀態。這部劇又要圈很多女粉了。

#不知為什麼女主人設鄭珠周（朴信惠）這麼愛哭？反而妹妹鄭敏珠（李蕊）人設就挺討喜的

#燦烈不會一直逃到結局吧？

#劉鎮宇的第二任妻子高宥拉（韓寶凜）的作用是？

#MR、CR請拜Google大神或維基百科

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