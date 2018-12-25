韩剧 阿尔罕布拉宫的回忆알함브라궁전의추억- AR→MR→CR进阶神开展？！

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（剧雷，慎入）《阿尔罕布拉宫的回忆》再刷8.504% 收视新高，已入混合奇幻、科幻情节坑的剧饭们非常期待朝破10%前进。

本打算多看几集再来写分享，可想到得更正前一篇剧资讯，这剧还是预计16集。这对剧情来说更紧凑些，免得脑洞开太大，不好收尾便落下潦草结局，坏了原该成为经典代表作的机会。这是剧饭们不乐见的。

进行到第8集，已觉得这剧不只结合AR元素，还有MR、CR元素了。这应该算韩剧创新题材，现在就看导演运镜、剪辑功力来展现后面解谜情节的精彩度了。同时也交待了郑世周（灿烈）如何找上车代表（朴勋）、刘镇宇（炫彬）及未死情节。



之前不理解为什么车教授（金义圣）维护外人刘镇宇（炫彬），对儿子车代表（朴勋）的死显得漠然？再怎么帮理不帮亲都不太符人性。直到朴理事（李承俊）表示刘镇宇（炫彬）决定暂不让魔法AR游戏上市，车教授（金义圣）让其找理由让刘镇宇（炫彬）下台。这举动迥异於之前他维护刘的态度，於是入迷的剧饭开始展开柯南精神了。



这得拜金义圣大叔反派演出功力所赐。虽然他好像表达过角色非反派，但每一个镜头眼神、表情都写满我有算计、我后面使坏。於是马上联想逃跑中的郑世周（灿烈）打电话给刘镇宇（炫彬）说要把游戏权利卖给他，不卖给坏人之类的话，然后是郑世周（灿烈）的友人马可接触车代表（朴勋），但没交代郑世周是和谁谈游戏版权？虽马可已死，但至少马可一定和郑世周再度见过车代表谈游戏权利交易，同时买方车代表一定要进入游戏体验的。於是大胆推想车代表没死，郑世周说的坏人应该是车教授，极可能是车氏父子见过世周、马可，过程中发生了什么，或车教授起野心、贪意想独吞游戏又逼郑世周继续修改程式，遭世周拒绝、反抗，所以马可被杀，他逃跑。更可能过程中马可、郑世周表达过要把游戏卖给刘镇宇（炫彬），在找不到郑世周，又车代表可以登入游戏继续体验情况下，於是车教授（金义圣）设计了让儿子假死计画。反正发现尸体的报案者可安排、检警也可以买通，不是吗？要不也安插进自己人冒充西班牙检警。车教授坚持不解剖，看起来像要掩护刘镇宇，实则不然。而车代表也懂电脑，他可以透过云端掩掉自己登入伺服器所在点。



现在比较担心的是徐秘书（闵镇雄）他也进入游戏中，和刘镇宇组对，也成了车代表要杀的对象，在没法解除组队联盟，他会不会成了车氏父子第二个牺牲者？因为都是以回溯方式在进行，后面才会慢慢交代更完整的情节。实在是车教授（金义圣）的特写画面太容易让人做脑补了。以上，都是入迷剧饭的想像。



接下来应该要进行炫彬、朴信惠的感情线了吧？剧情的铺排让俩人互动的戏份有限，微妙的情感似无若有，好像也到了该更进一步的阶段？其实，没有爱情线也是可以的。因为炫彬、朴信惠CP味很淡。20181225

#最近YouTube一直跑出多年前金三顺的片段影片，不得不说现在的炫彬，不论颜值、身材、气场和演技都是最好的状态。这部剧又要圈很多女粉了。

#不知为什么女主人设郑珠周（朴信惠）这么爱哭？反而妹妹郑敏珠（李蕊）人设就挺讨喜的

#灿烈不会一直逃到结局吧？

#刘镇宇的第二任妻子高宥拉（韩宝凛）的作用是？

#MR、CR请拜Google大神或维基百科

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