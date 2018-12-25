《90分鐘末日倒數》李善均：從河正宇身上學到正能量
電影 2018年12月25日 星期二11:24 Erin
演員李善均於12月24日於首爾進行的訪談中提到，從本次一同合作演出電影《90分鐘末日倒數》的河正宇身上學到了正面能量。
演員李善均日前接受電影《90分鐘末日倒數》的相關訪談，提到了他對同劇演員河正宇的看法，如果可以的話，最想從河正宇身上搶走什麼樣的才能呢？李善均回答說，應該是他所散發出正面積極的能量。
李善均說：“河正宇是一個非常有才華的人，他除了演技好，還是一位畫家，也是文字作家，這所有一切應該都是來自他正面積極的能量。”“那麼多種才華的頂點其實就是健康的正能量，這樣的正能量也能夠影響到周圍的人，成為一種力量。”大力地稱讚著河正宇。
接著又說：“與其說想要搶走河正宇的這一種才華，不如說想要向他學習吧。而且認識他越深就越覺得他是這樣擁有正面想法的人。” 《90分鐘末日倒數》劇情描述國際軍事企業所雇用的傭兵隊長Ahab（河正宇飾），接到來自CIA的指令需活捉北韓領導人，且需要在地下30公尺深的秘密碉堡中進行戰鬥，其中來自北韓的醫師尹智義（李善均飾），與河正宇如何攜手逃出生天？
《90分鐘末日倒數》將於12月28日在台灣正式上映，而主演河正宇以及李善均也將跟導演一同在1月2日抵台停留三天兩夜，也將於台北、台中進行多場「明星戲院問候見面會」，希望各位影迷粉絲們能一同到現場為偶像尖叫。售票網址：https://tickets.books.com.tw/progshow/01020001461394
照片/影片：華聯國際, CJ娛樂
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