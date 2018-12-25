《90分钟末日倒数》李善均：从河正宇身上学到正能量
电影 2018年12月25日 星期二11:24 Erin
演员李善均於12月24日於首尔进行的访谈中提到，从本次一同合作演出电影《90分钟末日倒数》的河正宇身上学到了正面能量。
演员李善均日前接受电影《90分钟末日倒数》的相关访谈，提到了他对同剧演员河正宇的看法，如果可以的话，最想从河正宇身上抢走什么样的才能呢？李善均回答说，应该是他所散发出正面积极的能量。
李善均说：“河正宇是一个非常有才华的人，他除了演技好，还是一位画家，也是文字作家，这所有一切应该都是来自他正面积极的能量。”“那么多种才华的顶点其实就是健康的正能量，这样的正能量也能够影响到周围的人，成为一种力量。”大力地称赞著河正宇。
接著又说：“与其说想要抢走河正宇的这一种才华，不如说想要向他学习吧。而且认识他越深就越觉得他是这样拥有正面想法的人。” 《90分钟末日倒数》剧情描述国际军事企业所雇用的佣兵队长Ahab（河正宇饰），接到来自CIA的指令需活捉北韩领导人，且需要在地下30公尺深的秘密碉堡中进行战斗，其中来自北韩的医师尹智义（李善均饰），与河正宇如何携手逃出生天？
《90分钟末日倒数》将於12月28日在台湾正式上映，而主演河正宇以及李善均也将跟导演一同在1月2日抵台停留三天两夜，也将於台北、台中进行多场「明星戏院问候见面会」，希望各位影迷粉丝们能一同到现场为偶像尖叫。售票网址：https://tickets.books.com.tw/progshow/01020001461394
照片/影片：华联国际, CJ娱乐
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