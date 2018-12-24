因為經紀人的「先見之明」…SJ利特不只學習了「經紀人課程」 如今在MC界也有一席之地！
綜藝 2018年12月24日 星期一12:15 JiaJia
有了經紀人哥哥當年的提點，加上特哥自己多年以來的努力，才會有今天現在的成就啊！
Super Junior隊長利特於上週三（19日）出演MBC綜藝節目《黃金漁場-Radio Star》，並提及出道初期的故事。歷經5年練習生活才出道的他，經紀人認為當了藝人以後未來有可能會不順利，以防萬一，於是叫利特連「經紀人課程」也一併學習了。
經紀人問到，韓國有這麼多節目，應該出演哪些節目比較好？因為剛出道，利特其實對演藝圈還不甚了解，他表示去話題性高的節目？經紀人回答，比起話題性高，應該從收視率高的節目攻略，才會提高大眾認知度。
有豐富的主持經歷的利特，現在還負責「節目邀約」的工作。比如主持Mnet《看見你的聲音》時，只要到人多的地方他就會問：「喜歡看《看見你的聲音》嗎？」、「歌唱實力如何呢？」若是有出演意願，就會直接把PD的聯絡方式給對方。利特也會掌握所有節目的收視率和網上話題度。聽完這些故事，MC和嘉賓們頻頻讚嘆。還問利特：「要不要試著去做製作公司？」、「感覺會做的很好啊～」等。
節目下半場，利特也提及自己「超節儉」的故事，還公開「省錢小撇步」。每個小故事都很精彩，利特會成功不是沒有原因的！
（圖片、影片來源：MBC《黃金漁場-Radio Star》）
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