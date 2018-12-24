因为经纪人的「先见之明」…SJ利特不只学习了「经纪人课程」 如今在MC界也有一席之地！
综艺 2018年12月24日 星期一12:15 JiaJia
有了经纪人哥哥当年的提点，加上特哥自己多年以来的努力，才会有今天现在的成就啊！
Super Junior队长利特於上周三（19日）出演MBC综艺节目《黄金渔场-Radio Star》，并提及出道初期的故事。历经5年练习生活才出道的他，经纪人认为当了艺人以后未来有可能会不顺利，以防万一，於是叫利特连「经纪人课程」也一并学习了。
经纪人问到，韩国有这么多节目，应该出演哪些节目比较好？因为刚出道，利特其实对演艺圈还不甚了解，他表示去话题性高的节目？经纪人回答，比起话题性高，应该从收视率高的节目攻略，才会提高大众认知度。
有丰富的主持经历的利特，现在还负责「节目邀约」的工作。比如主持Mnet《看见你的声音》时，只要到人多的地方他就会问：「喜欢看《看见你的声音》吗？」、「歌唱实力如何呢？」若是有出演意愿，就会直接把PD的联络方式给对方。利特也会掌握所有节目的收视率和网上话题度。听完这些故事，MC和嘉宾们频频赞叹。还问利特：「要不要试著去做制作公司？」、「感觉会做的很好啊～」等。
节目下半场，利特也提及自己「超节俭」的故事，还公开「省钱小撇步」。每个小故事都很精彩，利特会成功不是没有原因的！
（图片、影片来源：MBC《黄金渔场-Radio Star》）
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