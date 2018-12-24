B.A.P成員Zelo合約期滿退出 5人再變4人
明星 2018年12月24日 星期一10:18 Sani
今日，TS娛樂公司發佈聲明表示經過雙方討論，Zelo決定約滿不續約，就此離開公司和B.A.P。
聲明稱：「在合約結束之前，我公司與從20111年12月2日開始合作到現在的Zelo進行了多次討論，協定結果是以本月2日為終點結束專屬合約，從B.A.P中退出。 感謝一直到最後都全力以赴的Zelo，為Zelo的帥氣模樣和新的未來致以溫暖的應援。 」
Zelo在2011年和方容國一起發行《Never Give Up》出道，第二年開始作為B.A.P成員活動，發行了《EGO》、《BLUE》、《ROSE》等專輯。
而在此前，今年7月B.A.P舉辦演唱會時，力燦曾透露說：「因為合約臨近到期，這可能是最後一次6人在一起的演唱會。 」果然，隊長方容國已經在8月先一步約滿退團，令B.A.P由原本的6人變成5人。 隨著這次Zelo的退出，組合再次由5人變成4人。
韓網粉絲紛紛表示：「Zelo辛苦了，以後也會為Zelo的夢想應援！ 」、「恭喜離開TS！ 其他人也離開吧T^T」
（圖源：KSD韓星網，B.A.P FB）
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