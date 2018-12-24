B.A.P成员Zelo合约期满退出 5人再变4人

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今日，TS娱乐公司发布声明表示经过双方讨论，Zelo决定约满不续约，就此离开公司和B.A.P。

声明称：「在合约结束之前，我公司与从20111年12月2日开始合作到现在的Zelo进行了多次讨论，协定结果是以本月2日为终点结束专属合约，从B.A.P中退出。 感谢一直到最后都全力以赴的Zelo，为Zelo的帅气模样和新的未来致以温暖的应援。 」



Zelo在2011年和方容国一起发行《Never Give Up》出道，第二年开始作为B.A.P成员活动，发行了《EGO》、《BLUE》、《ROSE》等专辑。



而在此前，今年7月B.A.P举办演唱会时，力灿曾透露说：「因为合约临近到期，这可能是最后一次6人在一起的演唱会。 」果然，队长方容国已经在8月先一步约满退团，令B.A.P由原本的6人变成5人。 随著这次Zelo的退出，组合再次由5人变成4人。

韩网粉丝纷纷表示：「Zelo辛苦了，以后也会为Zelo的梦想应援！ 」、「恭喜离开TS！ 其他人也离开吧T^T」



（图源：KSD韩星网，B.A.P FB）

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