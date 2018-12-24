《成為王的男人》到底是嚴肅古裝劇？還是搞笑喜劇？呂珍九&李世榮花絮超會玩
韓劇 2018年12月24日 星期一10:00 MiJimin
不同版本的預告，有沒有讓你更期待這部新劇呢～？（導演跟演員都很想搞笑啊...XD）
tvN即將在明年1月7日（一）首播的全新月火劇《成為王的男人》，後續又公開了不少預告和花絮，原本以為是嚴肅又虐心的戲碼，沒想到卻出現搞笑的影片，讓人摸不著頭緒啊～！
《成為王的男人》改編自電影《雙面君王》，由《金錢之花》的金熙元導演與新人作家金善德合作打造。講述政局混亂、權力紛爭達到頂峰的朝鮮中期，王「李憲」為了預防不測，找來了比雙胞胎更相似的「河善」做替身，代替他在皇宮裡當王所展開的故事。
＊關鍵三個角色的獨立預告X角色介紹，可點右側連結觀看：tvN新劇《成為王的男人》最新預告：呂珍九牽起李世榮的手，畫風瞬間唯美浪漫～
▼先來看最新釋出的預告中，透露了首播的幾個關鍵畫面，呂珍九發揮了卓越的演技，詮釋「王」和「戲子」兩個性格相當不同的角色，殘暴的王和替身戲子兩人的初次相見，嚴肅的權力鬥爭伴隨著宮中的愛恨情仇…：
▼但又有一版預告，是金相慶教育著戲子「河善」如何像王一樣說話，連「你這傢伙!!!」都說不好～XD，還被在一旁的內官(張光)教訓：
▼但李世榮認真戀上呂珍九的畫面又是如此的浪漫唯美：
▼但下一秒，官方的花絮又讓人啼笑皆非（可快轉至02:33），童星出身的兩位真的很合拍啊～XDDD。
大家是否和小編一樣期待這部劇呢？光看預告就如同電影般質感滿滿啊！
（圖自：tvN drama）
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