《成为王的男人》到底是严肃古装剧？还是搞笑喜剧？吕珍九&李世荣花絮超会玩

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不同版本的预告，有没有让你更期待这部新剧呢～？（导演跟演员都很想搞笑啊...XD）

tvN即将在明年1月7日（一）首播的全新月火剧《成为王的男人》，后续又公开了不少预告和花絮，原本以为是严肃又虐心的戏码，没想到却出现搞笑的影片，让人摸不著头绪啊～！



《成为王的男人》改编自电影《双面君王》，由《金钱之花》的金熙元导演与新人作家金善德合作打造。讲述政局混乱、权力纷争达到顶峰的朝鲜中期，王「李宪」为了预防不测，找来了比双胞胎更相似的「河善」做替身，代替他在皇宫里当王所展开的故事。



＊关键三个角色的独立预告X角色介绍，可点右侧连结观看：tvN新剧《成为王的男人》最新预告：吕珍九牵起李世荣的手，画风瞬间唯美浪漫～



▼先来看最新释出的预告中，透露了首播的几个关键画面，吕珍九发挥了卓越的演技，诠释「王」和「戏子」两个性格相当不同的角色，残暴的王和替身戏子两人的初次相见，严肃的权力斗争伴随著宫中的爱恨情仇…：



▼但又有一版预告，是金相庆教育著戏子「河善」如何像王一样说话，连「你这家伙!!!」都说不好～XD，还被在一旁的内官(张光)教训：



▼但李世荣认真恋上吕珍九的画面又是如此的浪漫唯美：



▼但下一秒，官方的花絮又让人啼笑皆非（可快转至02:33），童星出身的两位真的很合拍啊～XDDD。



大家是否和小编一样期待这部剧呢？光看预告就如同电影般质感满满啊！

（图自：tvN drama）

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