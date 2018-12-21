《先熱情地打掃吧》花絮：「浪漫小紅傘」變成金裕貞攻擊尹鈞相的「武器」！？
韓劇 2018年12月21日 星期五10:55 MiJimin
「小隻馬」金裕貞跟「大塊頭」尹鈞相比賽掰手腕，誰能勝出～！？（就算待機也一直不休息的兩人，永遠有聊不完的話題）
JTBC熱門月火劇《先熱情地打掃吧》公開的最新花絮中，是第八集在機場時張善潔（尹鈞相 飾）呼吸困難，倒在吉五雪（金裕貞 飾）懷中的場面，吉五雪打開小紅傘，製造出了能讓張善潔安心的空間，這一場也拍得非常賞心悅目。
不過，花絮總是有不同的驚喜，但小編整段影片看下來，發現金裕貞的表演欲真的是無止盡，對戲和休息空檔之間，和尹鈞相兩人你來我往，一刻都不得閒～！
▼裕貞挑戰的第一個角色「貼身保鑣」，也太萌了～！還堅持要有一副專屬耳機～XD。
▼第二個才是劇中真正的角色「一日秘書」。
▼突然尹鈞相跟工作人員排練起武打戲，逗笑一旁的金裕貞～（兩位配合的真好，裕貞再次稱讚尹鈞相不愧是武打演員。）
▼第三個角色變身「紅傘劍士」！？這兩個人幾乎每一場花絮都要練武打耶。
▼第四個是「掰手腕選手」！？金裕貞發現尹鈞相放水，立刻用腳踢懲罰，真的很要好才能這樣踢對方啊…XDDD。
▼正式開拍，立刻投入感情的兩人…，眼神瞬間變了～！
＊完整花絮：
（圖自：JTBC Drama）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論