《先热情地打扫吧》花絮：「浪漫小红伞」变成金裕贞攻击尹钧相的「武器」！？
韩剧 2018年12月21日 星期五10:55 MiJimin
「小只马」金裕贞跟「大块头」尹钧相比赛掰手腕，谁能胜出～！？（就算待机也一直不休息的两人，永远有聊不完的话题）
JTBC热门月火剧《先热情地打扫吧》公开的最新花絮中，是第八集在机场时张善洁（尹钧相 饰）呼吸困难，倒在吉五雪（金裕贞 饰）怀中的场面，吉五雪打开小红伞，制造出了能让张善洁安心的空间，这一场也拍得非常赏心悦目。
不过，花絮总是有不同的惊喜，但小编整段影片看下来，发现金裕贞的表演欲真的是无止尽，对戏和休息空档之间，和尹钧相两人你来我往，一刻都不得闲～！
▼裕贞挑战的第一个角色「贴身保镳」，也太萌了～！还坚持要有一副专属耳机～XD。
▼第二个才是剧中真正的角色「一日秘书」。
▼突然尹钧相跟工作人员排练起武打戏，逗笑一旁的金裕贞～（两位配合的真好，裕贞再次称赞尹钧相不愧是武打演员。）
▼第三个角色变身「红伞剑士」！？这两个人几乎每一场花絮都要练武打耶。
▼第四个是「掰手腕选手」！？金裕贞发现尹钧相放水，立刻用脚踢惩罚，真的很要好才能这样踢对方啊…XDDD。
▼正式开拍，立刻投入感情的两人…，眼神瞬间变了～！
＊完整花絮：
（图自：JTBC Drama）
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