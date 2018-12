BoA出道18年,终於推出官方应援灯啦!网友整理了SM应援灯集合图并表示:「只有f(x)还没有」 SEVENTEEN部分粉丝为抵制Pledis合并帐号,拒绝购买2019年历和刷YouTube! P.O成为广告界新宠儿,收到15个品牌邀请!相关人士:「脸部的表情多变,可以消化各种风格的广告!」 BTOB 李旼赫得知父亲「债 too」不过一天 迅速代为偿还所有债务! Super Junior 晟敏终於有新消息!将回归音乐剧舞台 《超人回来了》预告:为了掳获娜恩&建厚的心…EXO灿烈&KAI分别扮成雪人和圣诞树 更带来舞蹈和吉他表演! 女团就在眼前性感热舞?!BTS防弹少年团柾国内心OS:别这样,我还是个宝宝XD 「10代最具代表性演员」南多凛、金焕熙确定加入JTBC《美丽的世界》,将在剧中饰演兄妹! 《福秀回来了》花絮:跟俞承豪KISS戏后,赵宝儿害羞到不行还被摸摸头啊~! 朴敏英新剧《她的私生活》可能明年 4 月播出?tvN 回应「尚未确定排程」 《给你看EXO》成员们将进行游戏对决~KAI还在预告中崩溃跟队长SUHO说:我不能讲!不能播出去啊! 东方神起〈New Chapter #2 : The Truth of Love〉预告大举曝光 感性画报帅气依旧! 《顶级巨星柳白》预告:金知硕还是抢先李相烨一步!今晚将带全昭旻回到首尔家中 展开甜蜜约会 偶像必备单品、超萌兔耳帽到河正宇的手上变这样!网友:谁去救救那只兔子?XD 大发预感…梁世宗、禹棹焕确定合作JTBC新剧《我的国家》!网友:哪位女主角这么有福气和两位帅哥搭戏? 圣诞节一到就会变身的香蕉牛奶?真的太可爱了~ 《先热情地打扫吧》花絮:「浪漫小红伞」变成金裕贞攻击尹钧相的「武器」!? 改名如改命?Red Velvet这些歌改了题目之后真的就大火!原题「土味」十足啊XD 太拼! BTS防弹少年团Jimin & J-Hope背部惊现拔火罐痕迹 保护姜丹尼尔、尹智圣的权益 经纪公司正式向恶意网友提告「会出动所有法律手段」 细节见人品啊!看到MC自觉退出,都敬秀伸长胳膊极力要求合影 《肇逃计画》颜值+演技最强合体 孔晓振、柳俊烈、曹政奭海报画报公开 「服兵役后颜值又更上一层楼啦♥」池昌旭出演音乐剧与观众亲切合影~ 怀旧乐团 Jannabi 与乐童音乐家秀贤合作 今日公开特别歌曲〈Made in Christmas〉! 29组歌手+SM、JYP家族特别舞台!「2018 KBS歌谣大祝祭」超豪华完整阵容揭晓 电影《90分钟末日倒数》观前看点:空间+视觉+Bromance SM圈钱新招数:专辑小卡单独出售!网友调侃:「不是清仓大拍卖吧...?」 tvN《男朋友》即将停播一周 下次播出要等明年啦! Instagram公布「2018 Instagram Awards」奖项!GD-BTS-BLACKPINK-EXO-李钟硕-金所炫等获得了什么奖? 韩剧 阿尔罕布拉宫的回忆알함브라궁전의추억 - 玩命AR,你敢玩吗?

