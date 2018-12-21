電影《90分鐘末日倒數》觀前看點：空間＋視覺＋Bromance

由河正宇、李善均所主演的電影大作《90分鐘末日倒數》即將於12月28日在台上映，觀前看點在此公開。
《90分鐘末日倒數》描述全球私人國際軍事企業PMC中擔任隊長的Ahep（河正宇飾）接到了來自CIA的專案，必須在地下深達30公尺的秘密隧道裡進行作戰，擁有關鍵的醫師尹智易（李善均飾）將與Ahep一同展開即時生存作戰。觀前看點是哪些呢？
#在有限的空間中求生存！金秉祐導演繼《恐怖攻擊直播》後再度營造同樣感受
金秉祐導演的前作品《恐怖攻擊直播》利用高樓層的攝影棚，亦是在有限的空間中進行即時Live的通話，巧妙地表達了這主題，本次在《90分鐘末日倒數》同樣必須在地底下30公尺深的隧道裡展開緊張的故事。當然這次比前作更加升級，隧道中的Ahep隊長河正宇與其他隊員，以及醫師尹智易李善均，即將面對熾熱的戰爭與襲擊，將歷經許多危險狀況，而所有人都必須在這樣的環境下求生存，演員們所展現出的慌張想必能令觀眾們感到相當真實。
#韓國電影中首次最豐富的視覺體驗
導演希望帶給觀眾們身歷其境的感受，運用POV鏡頭拍攝，全球私人軍事企業PMC小隊成員們的頭盔上都各自裝設了POV攝影機，以隊員們的視角來讓觀眾們感受到彷彿置身現場的生動感，也一同參與了這場戰爭。河正宇說：“觀眾們將會有像是VR體驗的生動感受。” 《90分鐘末日倒數》也將呈現出不一樣的視覺效果，才會當預告一公開時就獲得爆發性的迴響。
#河正宇＋李善均的熱烈Bromance
《90分鐘末日倒數》中的兩大巨頭河正宇及李善均，為了生存緊密攜手合作，也是本片一大看點，在隧道中作戰時才了解背後真相並落入陷阱的隊長Ahep，與搞不清楚狀況就被綁架來的醫師尹智易，為了生存而必須攜手度過難關。據說河正宇以及李善均就算在沒有拍攝時也相當有默契，也讓他們本次的合作格外受到矚目與期待。
《90分鐘末日倒數》將於12月28日在台灣正式上映，兩位主角河正宇與李善均，也將與導演金秉祐一同在1月2日訪台。
照片：華聯國際
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