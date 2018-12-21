电影《90分钟末日倒数》观前看点：空间＋视觉＋Bromance

由河正宇、李善均所主演的电影大作《90分钟末日倒数》即将於12月28日在台上映，观前看点在此公开。
《90分钟末日倒数》描述全球私人国际军事企业PMC中担任队长的Ahep（河正宇饰）接到了来自CIA的专案，必须在地下深达30公尺的秘密隧道里进行作战，拥有关键的医师尹智易（李善均饰）将与Ahep一同展开即时生存作战。观前看点是哪些呢？
#在有限的空间中求生存！金秉佑导演继《恐怖攻击直播》后再度营造同样感受
金秉佑导演的前作品《恐怖攻击直播》利用高楼层的摄影棚，亦是在有限的空间中进行即时Live的通话，巧妙地表达了这主题，本次在《90分钟末日倒数》同样必须在地底下30公尺深的隧道里展开紧张的故事。当然这次比前作更加升级，隧道中的Ahep队长河正宇与其他队员，以及医师尹智易李善均，即将面对炽热的战争与袭击，将历经许多危险状况，而所有人都必须在这样的环境下求生存，演员们所展现出的慌张想必能令观众们感到相当真实。
#韩国电影中首次最丰富的视觉体验
导演希望带给观众们身历其境的感受，运用POV镜头拍摄，全球私人军事企业PMC小队成员们的头盔上都各自装设了POV摄影机，以队员们的视角来让观众们感受到彷佛置身现场的生动感，也一同参与了这场战争。河正宇说：“观众们将会有像是VR体验的生动感受。” 《90分钟末日倒数》也将呈现出不一样的视觉效果，才会当预告一公开时就获得爆发性的回响。
#河正宇＋李善均的热烈Bromance
《90分钟末日倒数》中的两大巨头河正宇及李善均，为了生存紧密携手合作，也是本片一大看点，在隧道中作战时才了解背后真相并落入陷阱的队长Ahep，与搞不清楚状况就被绑架来的医师尹智易，为了生存而必须携手度过难关。据说河正宇以及李善均就算在没有拍摄时也相当有默契，也让他们本次的合作格外受到瞩目与期待。
《90分钟末日倒数》将於12月28日在台湾正式上映，两位主角河正宇与李善均，也将与导演金秉佑一同在1月2日访台。
照片：华联国际
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