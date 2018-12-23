句句戳心，一聽就火大了！愛豆飯最不能容忍的7句話！ JENNIE、JIMIN同款上衣，不約而同約露出的左邊肩膀 下班後就是想要來一杯，新品《下班路》等著大家來品嘗 羅PD今年（2018年）也認真工作了！《森林裡的小屋》、《花樣爺爺Returns》、《新西遊記5、6》你們都有看嗎？ 期待感UP、UP！SBS新劇《Vagabond》公開李昇基、裴秀智劇照 預計明年上半年首播 韓劇 本週無線、有線水木收視概況–皇后勢不可擋再創新高，男友情感持續升溫 看到BTS防彈少年團V在台上哭，台下的迷弟朴志訓也默默擦眼淚T^T 冬天草莓季來臨，CU推出法式草莓可頌與法式草莓派啦！ 2018KBS演藝大賞：李英子斬獲大賞打破歷史，金俊浩&金鐘民成最佳情侶舞台上互親 想親眼目睹朴寶劍的男友力! 朴寶劍亞洲巡迴六國行程公開 韓國旅行的新選擇 GTX：一個小時就可從北玩到南！ 超激萌♥！4歲金香起節目現場就睡著，連大神劉在錫都拿她沒辦法～

看到金香起的4歲，才發現她真的是吃「可愛」長大的，從小到大都是萌萌的。

金香起幼兒時期就和大男神鄭雨盛合拍了廣告，一躍成為「CF精靈」，做客了《真實遊戲》節目，用各種激萌表情打動觀眾，根本就是一個可愛的行走表情包。肉肉的小臉和蓬鬆的軟髮，任誰看了心都會融化吧！

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

當時的節目主持人還是劉在錫，這是一檔猜測真假的節目，小想起一臉嚴肅地坐在沙發上，目不轉睛地看著前方，只不過臉上帶著倦意，仿佛下一秒就要睡著了一樣。



再見，本寶寶真的要去睡了~~



等到過一會兒鏡頭再次捕捉到小想起的時候，她真的已經睡著了~~ 連劉在錫都說「在我們聊天的時候，香起小朋友已經睡著了」。



睡著了的CF STAR~



長大了的金香起可愛依舊，還帶著小女生的甜美，真的是「童星好好長大的」教科書啊~



via GIPHY

「圖：instiz」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞