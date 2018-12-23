超激萌♥！4歲金香起節目現場就睡著，連大神劉在錫都拿她沒辦法～
明星 2018年12月23日 星期日08:00 Rui
看到金香起的4歲，才發現她真的是吃「可愛」長大的，從小到大都是萌萌的。
金香起幼兒時期就和大男神鄭雨盛合拍了廣告，一躍成為「CF精靈」，做客了《真實遊戲》節目，用各種激萌表情打動觀眾，根本就是一個可愛的行走表情包。肉肉的小臉和蓬鬆的軟髮，任誰看了心都會融化吧！
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當時的節目主持人還是劉在錫，這是一檔猜測真假的節目，小想起一臉嚴肅地坐在沙發上，目不轉睛地看著前方，只不過臉上帶著倦意，仿佛下一秒就要睡著了一樣。
再見，本寶寶真的要去睡了~~
等到過一會兒鏡頭再次捕捉到小想起的時候，她真的已經睡著了~~ 連劉在錫都說「在我們聊天的時候，香起小朋友已經睡著了」。
睡著了的CF STAR~
長大了的金香起可愛依舊，還帶著小女生的甜美，真的是「童星好好長大的」教科書啊~
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「圖：instiz」
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