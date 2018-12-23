超激萌♥！4岁金香起节目现场就睡著，连大神刘在锡都拿她没办法～

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看到金香起的4岁，才发现她真的是吃「可爱」长大的，从小到大都是萌萌的。

金香起幼儿时期就和大男神郑雨盛合拍了广告，一跃成为「CF精灵」，做客了《真实游戏》节目，用各种激萌表情打动观众，根本就是一个可爱的行走表情包。肉肉的小脸和蓬松的软发，任谁看了心都会融化吧！

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当时的节目主持人还是刘在锡，这是一档猜测真假的节目，小想起一脸严肃地坐在沙发上，目不转睛地看著前方，只不过脸上带著倦意，仿佛下一秒就要睡著了一样。



再见，本宝宝真的要去睡了~~



等到过一会儿镜头再次捕捉到小想起的时候，她真的已经睡著了~~ 连刘在锡都说「在我们聊天的时候，香起小朋友已经睡著了」。



睡著了的CF STAR~



长大了的金香起可爱依旧，还带著小女生的甜美，真的是「童星好好长大的」教科书啊~



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「图：instiz」

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