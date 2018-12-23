超激萌♥！4岁金香起节目现场就睡著，连大神刘在锡都拿她没办法～
明星 2018年12月23日 星期日08:00 Rui
看到金香起的4岁，才发现她真的是吃「可爱」长大的，从小到大都是萌萌的。
金香起幼儿时期就和大男神郑雨盛合拍了广告，一跃成为「CF精灵」，做客了《真实游戏》节目，用各种激萌表情打动观众，根本就是一个可爱的行走表情包。肉肉的小脸和蓬松的软发，任谁看了心都会融化吧！
via GIPHY
via GIPHY
via GIPHY
via GIPHY
当时的节目主持人还是刘在锡，这是一档猜测真假的节目，小想起一脸严肃地坐在沙发上，目不转睛地看著前方，只不过脸上带著倦意，仿佛下一秒就要睡著了一样。
再见，本宝宝真的要去睡了~~
等到过一会儿镜头再次捕捉到小想起的时候，她真的已经睡著了~~ 连刘在锡都说「在我们聊天的时候，香起小朋友已经睡著了」。
睡著了的CF STAR~
长大了的金香起可爱依旧，还带著小女生的甜美，真的是「童星好好长大的」教科书啊~
via GIPHY
「图：instiz」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻