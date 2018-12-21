改名如改命？Red Velvet这些歌改了题目之后真的就大火！原题「土味」十足啊XD
明星 2018年12月21日 星期五10:45 Rui
《Ice cream cake》、《Rookie》、《Dumb Dumb》等等，Red Velvet的歌曲名称都别树一帜，充满神秘的味道，但其实据说她们的很多歌曲的原题并非是公开的那样，后面还隐藏著不少故事呢。
比如说那首经典歌曲《Red Flavor》，是不是一到夏天脑海里就不自觉的想起它了呢？ 这首歌一开始的题目叫《Dance with nobody》，是不是带著一丝沉闷的问道呢？ 完全和《Red Flavor》轻快明朗的氛围不同。
甜蜜风格的《Ice cream cake》原先的题目是《Ice cream truck》，原题明显就少了那份甜甜蜜蜜的少女味道。
《Rookie》最开始叫做《Gushy》，意思是「过度流露感情的」，完全没有把心爱之人比喻成Rookie来得俏皮又可爱。
《Bad Boy》差点也用了其他名字，一开始打算用歌词中的《Bad Boy Down》为题，确实不如《Bad Boy》的言简意赅。
虽然不知道是谁一锤定音敲定了最后的歌名，但不得不说真的是神来之笔，比原题好的不止一点点啊!
「图：Red Velvet」
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