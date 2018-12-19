告示牌公布樂評版全球百大年度最佳歌曲　BTS防彈少年團、Red Velvet、Pentagon、IU 都上榜！

昨天美國告示牌陸續釋出各類年度最佳歌曲，其中由專業樂評從全球作品中精選出來的榜單也有四組韓國歌手風光上榜，快來看看樂評的深入分析！
在這份榜單中拿下最高名次的韓國團體，毫不意外的就是防彈少年團啦！他們以正規三輯〈Love Yourself 轉 “Tear”〉主打歌 “Fake Love” 獲得肯定，樂評家巧妙地將專輯比喻為典型的敘事弧，其中深究絕望、孤獨與心碎的 “Fake Love” 正是高潮迭起的故中最關鍵的爆點。
而 Red Velvet 的 “Bad Boy” 則緊追在後拿下第 43 名，這首歌曲從今年初就為她們開創截然不同的面貌，樂評家也表示一向以可愛和成熟兩種形象為人所知的 Red Velvet，這次把複雜的意象和符號藏入 R&B 旋律之下，迅速把聽眾吸進這首歌曲中喜怒無常的有趣聲景。
今年以一首 “Shine” 逆襲音源榜的 Pentagon，如今也以這首歌曲成功打入告示牌榜單。樂評家從 “Shine” 共同創作者 E’Dawn 在開頭的呈現開始細細介紹，以「主歌迷人、rap 熱鬧」評價，結尾也語帶惋惜表示「這首歌不僅是 Pentagon 首度打入 World Digital Song Sales 榜前十名的作品，也成為 E’Dawn 在 Pentagon 裡的最後一首歌曲。」
在清一色的偶像團體中，位居第 87 名的 IU 成為所有韓國歌手中具指標性的存在。她為紀念出道十週年而發行的 “BBIBBI” 被樂評家認為「如果說防彈少年團證明 K-pop 能吸引口味殊異的各種粉絲，IU 則展現了深切攸關個人的 K-pop 音樂。」並指出 IU 在歌詞中唱的黃牌 (yellow C-A-R-D) 不僅直接回應了自己的公眾生活，也讓這首歌儼然成為一首全球通用都賦權聖歌，讓人們理解並認可每個人的價值和人權。
（照片與影片來源：Billboard、Big Hit Entertainment、SM Entertainment、CUBE Entertainment、Kakao M）
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