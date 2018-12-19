告示牌公布乐评版全球百大年度最佳歌曲　BTS防弹少年团、Red Velvet、Pentagon、IU 都上榜！

昨天美国告示牌陆续释出各类年度最佳歌曲，其中由专业乐评从全球作品中精选出来的榜单也有四组韩国歌手风光上榜，快来看看乐评的深入分析！
在这份榜单中拿下最高名次的韩国团体，毫不意外的就是防弹少年团啦！他们以正规三辑〈Love Yourself 转 “Tear”〉主打歌 “Fake Love” 获得肯定，乐评家巧妙地将专辑比喻为典型的叙事弧，其中深究绝望、孤独与心碎的 “Fake Love” 正是高潮迭起的故中最关键的爆点。
而 Red Velvet 的 “Bad Boy” 则紧追在后拿下第 43 名，这首歌曲从今年初就为她们开创截然不同的面貌，乐评家也表示一向以可爱和成熟两种形象为人所知的 Red Velvet，这次把复杂的意象和符号藏入 R&B 旋律之下，迅速把听众吸进这首歌曲中喜怒无常的有趣声景。
今年以一首 “Shine” 逆袭音源榜的 Pentagon，如今也以这首歌曲成功打入告示牌榜单。乐评家从 “Shine” 共同创作者 E’Dawn 在开头的呈现开始细细介绍，以「主歌迷人、rap 热闹」评价，结尾也语带惋惜表示「这首歌不仅是 Pentagon 首度打入 World Digital Song Sales 榜前十名的作品，也成为 E’Dawn 在 Pentagon 里的最后一首歌曲。」
在清一色的偶像团体中，位居第 87 名的 IU 成为所有韩国歌手中具指标性的存在。她为纪念出道十周年而发行的 “BBIBBI” 被乐评家认为「如果说防弹少年团证明 K-pop 能吸引口味殊异的各种粉丝，IU 则展现了深切攸关个人的 K-pop 音乐。」并指出 IU 在歌词中唱的黄牌 (yellow C-A-R-D) 不仅直接回应了自己的公众生活，也让这首歌俨然成为一首全球通用都赋权圣歌，让人们理解并认可每个人的价值和人权。
（照片与影片来源：Billboard、Big Hit Entertainment、SM Entertainment、CUBE Entertainment、Kakao M）
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