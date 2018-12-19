祝龍俊亨生日快樂！粉絲集資行善送上溫暖祝福
明星 2018年12月19日 星期三11:30 施乃琪
今天 (12/19) 是 Highlight 龍俊亨的生日，生在雪季的他有著外冷內熱的迷人性格和無限才華，Light 都有記得為他送上祝福了嗎？
國際救援開發非政府組織 World Share 最近透露，龍俊亨的粉絲後援會 JH Komoz（俊亨的姑母們）為了替他慶祝 30 歲生日，於是以他的名義捐款行善協助柬埔寨挖鑿水井。
JH Komoz 是一群年齡超過 30 歲的姊姊粉絲，她們從 2014 年開始便持續支持挖鑿水井的活動，如今已經以龍俊亨的名義打造七座水井，讓缺乏乾淨飲用水的當地居民也能逐漸改善生活。
而今天 Highlight 的官方推特也為龍俊亨送上了生日祝福：「希望你今天會度過和 12 月降下的白雪一樣耀眼的一天，也再次拜託各位 Light 送上滿滿的祝福和無限的愛:)。」
另一方面，最近正在主演 Channel A 電視劇《拜託了咖啡》的龍俊亨，在百忙中也為 tvN 的《男朋友》唱了 OST，第一次獨自演唱一整首的 OST 真的是提前給 Light 最好的禮物！
（照片來源：Around US Entertainment）
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