祝龙俊亨生日快乐！粉丝集资行善送上温暖祝福

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今天 (12/19) 是 Highlight 龙俊亨的生日，生在雪季的他有著外冷内热的迷人性格和无限才华，Light 都有记得为他送上祝福了吗？

国际救援开发非政府组织 World Share 最近透露，龙俊亨的粉丝后援会 JH Komoz（俊亨的姑母们）为了替他庆祝 30 岁生日，於是以他的名义捐款行善协助柬埔寨挖凿水井。

JH Komoz 是一群年龄超过 30 岁的姊姊粉丝，她们从 2014 年开始便持续支持挖凿水井的活动，如今已经以龙俊亨的名义打造七座水井，让缺乏干净饮用水的当地居民也能逐渐改善生活。

而今天 Highlight 的官方推特也为龙俊亨送上了生日祝福：「希望你今天会度过和 12 月降下的白雪一样耀眼的一天，也再次拜托各位 Light 送上满满的祝福和无限的爱:)。」

另一方面，最近正在主演 Channel A 电视剧《拜托了咖啡》的龙俊亨，在百忙中也为 tvN 的《男朋友》唱了 OST，第一次独自演唱一整首的 OST 真的是提前给 Light 最好的礼物！





（照片来源：Around US Entertainment）

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