紀念 15 年傳奇時光 東方神起下週發行特別專輯〈New Chapter #2: The Truth of Love〉！
KPOP 2018年12月19日 星期三11:16 施乃琪
下週就是東方神起出道滿 15 週年的重大紀念日，他們的特別專輯也準備問世啦！
SM Entertainment 今天（19 日）閃電宣布東方神起將推出15 週年紀念特別專輯〈New Chapter #2: The Truth of Love〉，同時公開了首波預告畫報。
雖然說是特別專輯，但〈New Chapter #2: The Truth of Love〉其實也收錄了 7 首歌曲，其中最新主打歌 “Truth” 是一首 R&B 風格的作品，有著節奏感十足的貝斯聲線、讓人印象深刻的爵士元素，歌詞俐落地唱出走過離別之痛、起身再次尋找絕無僅有的真實 (truth) 愛情的心情。
當然，為了慶祝和仙后一起走過的 15 年時光，東方神起也會於發片當天在高麗大學華亭體育館舉行粉絲見面會《TVXQ! Special Day [The Truth of Love]》！
（照片來源：SM Entertainment）
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