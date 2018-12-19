纪念 15 年传奇时光 东方神起下周发行特别专辑〈New Chapter #2: The Truth of Love〉！
KPOP 2018年12月19日 星期三11:16 施乃琪
下周就是东方神起出道满 15 周年的重大纪念日，他们的特别专辑也准备问世啦！
SM Entertainment 今天（19 日）闪电宣布东方神起将推出15 周年纪念特别专辑〈New Chapter #2: The Truth of Love〉，同时公开了首波预告画报。
虽然说是特别专辑，但〈New Chapter #2: The Truth of Love〉其实也收录了 7 首歌曲，其中最新主打歌 “Truth” 是一首 R&B 风格的作品，有著节奏感十足的贝斯声线、让人印象深刻的爵士元素，歌词俐落地唱出走过离别之痛、起身再次寻找绝无仅有的真实 (truth) 爱情的心情。
当然，为了庆祝和仙后一起走过的 15 年时光，东方神起也会於发片当天在高丽大学华亭体育馆举行粉丝见面会《TVXQ! Special Day [The Truth of Love]》！
（照片来源：SM Entertainment）
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