這個影片一定要收藏！看4歲和19歲的金香起如何表達冷和憤怒 網友：可愛到令人難以置信
明星 2018年12月18日 星期二09:01 JiaJia
影片、截圖和動圖都幫大家準備好了！就像金九拉說的：「雖然是別人家的孩子， 但是看著也太可愛了～」
在金香起很小的時候，曾和鄭雨盛拍攝過麵包廣告，並引起話題。時隔多年再次合作，這次要一起拍攝新電影《證人》，也令人期待。
也因為如此，她以「廣告妖精」的身分出演2003年播出的SBS綜藝節目《真實遊戲》，當時的MC還是劉在錫呢！
既然都說到了，當然也要看看年輕時的大神！
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小香起在節目中表達了「冷」和「憤怒」的演技，大人們則陸續讚嘆：「太可愛！」相當惹人喜愛。
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在最近播出的節目中，少女香起也重新演繹一次「冷」和「憤怒」的演技，真的是好好長大了～
在影片中，還可以看到金香起於2006年時與俞承豪合作電影《伴我走天涯》的片段。雖然當時年紀小，哭戲也是很熟練的！最後，金香起表示未來想要飾演「多重人格障礙」的角色，還小秀一段演技，把MC唬得一愣、一愣的。為香起妹妹的演技之路應援！
（圖片、影片來源：SBS Entertainment；giphy）
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