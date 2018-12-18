这个影片一定要收藏！看4岁和19岁的金香起如何表达冷和愤怒 网友：可爱到令人难以置信
明星 2018年12月18日 星期二09:01 JiaJia
影片、截图和动图都帮大家准备好了！就像金九拉说的：「虽然是别人家的孩子， 但是看著也太可爱了～」
在金香起很小的时候，曾和郑雨盛拍摄过面包广告，并引起话题。时隔多年再次合作，这次要一起拍摄新电影《证人》，也令人期待。
也因为如此，她以「广告妖精」的身分出演2003年播出的SBS综艺节目《真实游戏》，当时的MC还是刘在锡呢！
既然都说到了，当然也要看看年轻时的大神！
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小香起在节目中表达了「冷」和「愤怒」的演技，大人们则陆续赞叹：「太可爱！」相当惹人喜爱。
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在最近播出的节目中，少女香起也重新演绎一次「冷」和「愤怒」的演技，真的是好好长大了～
在影片中，还可以看到金香起於2006年时与俞承豪合作电影《伴我走天涯》的片段。虽然当时年纪小，哭戏也是很熟练的！最后，金香起表示未来想要饰演「多重人格障碍」的角色，还小秀一段演技，把MC唬得一愣、一愣的。为香起妹妹的演技之路应援！
（图片、影片来源：SBS Entertainment；giphy）
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