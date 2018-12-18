那個笑得陽光燦爛的人也回不來了～希望下一世你做個平凡快樂的人

那個笑得陽光燦爛的人也回不來了～希望下一世你做個平凡快樂的人

明星   2018年12月18日   星期二08:00   Rui   10

2017年12月18日，多少粉絲的幸福停留在了這一刻，也許之後還會找到另一束光芒，但內心深處始終會留下一個無法癒合的傷口。 這一天，SHINee成員鐘鉉用自殺了結了自己，年僅27歲。

鐘鉉的離開讓人猝不及防，明明幾天前他才成功舉辦了自己的solo演唱會，無論是粉絲、娛樂圈同仁還是家人都表示無法相信他以這樣的方式離開。 直到事後有人在網路上PO出了最後一場演唱會上，鐘鉉望著粉絲的眼神，那是個充滿萬分柔情的眼神，我們口口聲聲說愛著他，卻沒有人從他的雙目中察覺到絕望。 當時的他是為了永遠記住這群可愛的人吧，也許在那一刻他就已經做好了赴死的準備。

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鐘鉉的好友曾透露，鐘鉉憂鬱都是為了音樂，他最愛的是音樂，讓他感到心痛的也是音樂。 我們因為音樂了解他、愛上了他，卻也痛恨音樂逼迫了他、帶走了他。 你看啊，這個世界是多麼的複雜！

有粉絲說，我曾想過你去服兵役，想過你結婚生子，想過組合解散，卻從未想過你用這種方式離開我們。 鐘鉉啊，你可知道你的離去帶走了多少人的歡樂與幸福，心思細膩如你，一定是知道的吧。 有些病，真的賺再多的錢都治不好~因為你的離開而「心生怨恨」粉絲，其實內心更多的是心疼和無奈。

2017.12.18-2018。12.18，1年過去了，但我們依舊記得鐘鉉是，比任何人都熱愛著音樂，享受著舞台，喜歡用音樂和粉絲們交流的，最棒的Artist，會永遠，記得你。

那個笑得陽光燦爛的人也回不來了，如果有下一世願你能做一個平凡、快樂的人。

「圖：NAVER」

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留言/評論
  • Peng Ling Ya
    希望你們寫一些有意義的文章 而不是舊事重提在粉絲傷口上撒鹽 如果不懂憂鬱症是什麼樣的感覺 就靜靜吧！
    53分前
  • Fan Fan Lee
    已經一年了⋯⋯😢👼🏻
    30分前
  • 林律華
    一年了還是覺得很不真實，想到就痛😭
    35分前
  • Sammi Chung
    仲係好掛住你～但希望你依家係另一個世界開心愉快🙏🏻🙏🏻🙏🏻
    36分前
  • Lily Pang
    1小時前
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