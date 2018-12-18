那个笑得阳光灿烂的人也回不来了～希望下一世你做个平凡快乐的人

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2017年12月18日，多少粉丝的幸福停留在了这一刻，也许之后还会找到另一束光芒，但内心深处始终会留下一个无法愈合的伤口。 这一天，SHINee成员钟铉用自杀了结了自己，年仅27岁。

钟铉的离开让人猝不及防，明明几天前他才成功举办了自己的solo演唱会，无论是粉丝、娱乐圈同仁还是家人都表示无法相信他以这样的方式离开。 直到事后有人在网路上PO出了最后一场演唱会上，钟铉望著粉丝的眼神，那是个充满万分柔情的眼神，我们口口声声说爱著他，却没有人从他的双目中察觉到绝望。 当时的他是为了永远记住这群可爱的人吧，也许在那一刻他就已经做好了赴死的准备。



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钟铉的好友曾透露，钟铉忧郁都是为了音乐，他最爱的是音乐，让他感到心痛的也是音乐。 我们因为音乐了解他、爱上了他，却也痛恨音乐逼迫了他、带走了他。 你看啊，这个世界是多么的复杂！



有粉丝说，我曾想过你去服兵役，想过你结婚生子，想过组合解散，却从未想过你用这种方式离开我们。 钟铉啊，你可知道你的离去带走了多少人的欢乐与幸福，心思细腻如你，一定是知道的吧。 有些病，真的赚再多的钱都治不好~因为你的离开而「心生怨恨」粉丝，其实内心更多的是心疼和无奈。



2017.12.18-2018。12.18，1年过去了，但我们依旧记得钟铉是，比任何人都热爱著音乐，享受著舞台，喜欢用音乐和粉丝们交流的，最棒的Artist，会永远，记得你。



那个笑得阳光灿烂的人也回不来了，如果有下一世愿你能做一个平凡、快乐的人。

「图：NAVER」

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