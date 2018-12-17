《鎖命危機》孔曉振驚恐演技更甚《消失的女人》
電影 2018年12月17日 星期一13:02 Erin
演員孔曉振最新恐怖驚悚電影作品《鎖命危機》（韓原名《門鎖》）即將突破自己曾演出的驚悚作品《消失的女人》達到更好的票房成績。
依照今日的韓國電影振興委員會調查資料，《鎖命危機》從12月5日在韓上映以來，已累積達到142萬以上的觀影人次，超越以往孔曉振2016年上映的人氣驚悚電影《消失的女人》115萬人次，當時孔曉振演出一位中國籍保母，同時也是一位心碎的母親，纖細的內心表現大獲好評，也是第37屆韓國電影評論家協會所頒發的10大年度電影之一。
孔曉振的外號多多，除了是電視劇中的浪漫愛情女王，或是大家俗稱的孔可愛，都讓她散發個人獨特的魅力，不過在電影《消失的女人》中她則飾演一位非常神秘的保母韓梅，身分姓名等資料都是假的，某天就這樣帶著她看顧的小孩消失了，劇情緊張懸疑。
在新作《鎖命危機》中，孔曉振變身平凡上班族晶敏，獨居套房卻發現一位不知名的陌生男子入侵的痕跡，讓她感到相當不安與恐懼，細膩且寫實的內心表現，全力投入演出的敬業精神也令所有工作人員讚賞。之前作品《消失的女人》已被評價為是完成度相當高的作品，新作品《鎖命危機》的票房更是已經超越，並且也繼續上升當中，2019年1月18日也在台灣獻映，請大家持續留意上映消息！
照片/影片：采昌國際多媒體
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