《锁命危机》孔晓振惊恐演技更甚《消失的女人》
电影 2018年12月17日 星期一13:02 Erin
演员孔晓振最新恐怖惊悚电影作品《锁命危机》（韩原名《门锁》）即将突破自己曾演出的惊悚作品《消失的女人》达到更好的票房成绩。
依照今日的韩国电影振兴委员会调查资料，《锁命危机》从12月5日在韩上映以来，已累积达到142万以上的观影人次，超越以往孔晓振2016年上映的人气惊悚电影《消失的女人》115万人次，当时孔晓振演出一位中国籍保母，同时也是一位心碎的母亲，纤细的内心表现大获好评，也是第37届韩国电影评论家协会所颁发的10大年度电影之一。
孔晓振的外号多多，除了是电视剧中的浪漫爱情女王，或是大家俗称的孔可爱，都让她散发个人独特的魅力，不过在电影《消失的女人》中她则饰演一位非常神秘的保母韩梅，身分姓名等资料都是假的，某天就这样带著她看顾的小孩消失了，剧情紧张悬疑。
在新作《锁命危机》中，孔晓振变身平凡上班族晶敏，独居套房却发现一位不知名的陌生男子入侵的痕迹，让她感到相当不安与恐惧，细腻且写实的内心表现，全力投入演出的敬业精神也令所有工作人员赞赏。之前作品《消失的女人》已被评价为是完成度相当高的作品，新作品《锁命危机》的票房更是已经超越，并且也继续上升当中，2019年1月18日也在台湾献映，请大家持续留意上映消息！
照片/影片：采昌国际多媒体
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