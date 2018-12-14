《Happy Together》車銀優被問合作過的林秀香&徐恩秀，哪一位更讓他心動？
綜藝 2018年12月14日 星期五10:30 MiJimin
車銀優給出的答案也太可愛了，快告訴我「她」是誰！？？？
在昨日播出的《Happy Together》中，邀請到了特別MC（主持）ASTRO車銀優，以及前輩演員們趙胤熙、李東健、崔元英、吳義植等人，分享了許多演技上的趣事。
中間的訪談中，還提及了車銀優主演《我的ID是江南美人》時，與林秀香最後一場大結局的吻戲，一共拍了六個小時，導演為了拍出唯美又動人的畫面，那一場戲從半夜11點拍到了凌晨5點，相當不容易。
此外，近期車銀優還參與了網劇《Top Management》（頂級經紀人），女主角則是徐恩秀，主持人便反問說：「林秀香和徐恩秀哪一位最讓你心動呢？」車銀優緊張的說：「比起心動，兩個有些不同，秀香姐姐是拍了吻戲，但跟恩秀姐姐並沒有吻戲…。」主持人繼續逼問：「所以呢…1、2、3。」
最後，車銀優說：「啊…林恩秀。」（誰？XDDD）劉在錫在一旁興奮的給出結論說：「所以說～林秀香和徐恩秀…淘汰！！！」車銀優的答案則讓現場所有個捧腹大笑，這孩子太有才啦！！！
（截圖自：《Happy Together》）
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