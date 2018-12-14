《Happy Together》车银优被问合作过的林秀香&徐恩秀，哪一位更让他心动？
综艺 2018年12月14日 星期五10:30 MiJimin
车银优给出的答案也太可爱了，快告诉我「她」是谁！？？？
在昨日播出的《Happy Together》中，邀请到了特别MC（主持）ASTRO车银优，以及前辈演员们赵胤熙、李东健、崔元英、吴义植等人，分享了许多演技上的趣事。
中间的访谈中，还提及了车银优主演《我的ID是江南美人》时，与林秀香最后一场大结局的吻戏，一共拍了六个小时，导演为了拍出唯美又动人的画面，那一场戏从半夜11点拍到了凌晨5点，相当不容易。
此外，近期车银优还参与了网剧《Top Management》（顶级经纪人），女主角则是徐恩秀，主持人便反问说：「林秀香和徐恩秀哪一位最让你心动呢？」车银优紧张的说：「比起心动，两个有些不同，秀香姐姐是拍了吻戏，但跟恩秀姐姐并没有吻戏…。」主持人继续逼问：「所以呢…1、2、3。」
最后，车银优说：「啊…林恩秀。」（谁？XDDD）刘在锡在一旁兴奋的给出结论说：「所以说～林秀香和徐恩秀…淘汰！！！」车银优的答案则让现场所有个捧腹大笑，这孩子太有才啦！！！
（截图自：《Happy Together》）
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