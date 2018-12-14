BLACKPINK商業廣告「太暴露」？遭印尼電視台禁播：「請尊重我們的文化！」

BLACKPINK商業廣告「太暴露」？遭印尼電視台禁播：「請尊重我們的文化！」

明星   2018年12月14日   星期五08:30   Sani   8

近日，印尼放送委員會已向11個當地電視台下達指令，要求禁止播放BLACKPINK為某電商平臺拍攝的廣告，原因是「不符合印尼民眾遵守的品味和道德規範」。

據悉，BLACKPINK身穿迷你裙拍攝的這則廣告在印尼播出後引起大批觀眾反感，一名叫做Maimon Herawati的印尼網友發起抵制BLACKPINK廣告的簽名活動後，截至12日，已有超過11萬人參與簽名。

Maimon Herawati表示：「BLACKPINK穿的短裙等服裝過於暴露。 」並認為在兒童節目時間播放含有刺激性動作的廣告十分不妥，要求「放送委員會禁止播放Shopee廣告及其他低俗廣告」。

印尼放送委員會對此表示：「很多女性幾乎沒穿衣服在唱歌跳舞。 沒有遵循（印尼）大眾所遵守的品味和道德規範。 」委員會已經向該電商發出警告信，電商方面表示該廣告有通過印尼電檢局，並強調遵守了所有規定，也最終表示在12日的節日促銷後就不再播放。

印尼雖然穆斯林人口占到絕大多數，但比起其他穆斯林國家，總體而言對女性外出活動抱持較為開放的態度，不過部分民眾仍然保留了強烈、傳統的穆斯林文化。同時，也有當地BLACKPINK粉絲認為大家應該更加放開心胸，對委員會的做法十分失望。

此外，BLACKPINK計畫在明年1月於印尼首都雅加達舉辦演唱會。

（圖源：Shopee）

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留言/評論
  • Tom Yam Zai
    應該這樣穿才不暴露？ Pic cr Kang Pill
    1小時前
  • 潘淑婷
    恩....文化的不同 這個真的沒辦法....
    2小時前
  • 羅 小韻
    很正常丫，麥當勞也是商業的，到了回教國家還不是不會賣豬肉漢堡？
    43分前
  • Ashley Wang
    哇……吃鱉了。白拍攝了！
    1小時前
  • Fanny Lai
    去印尼接拍廣告，全隊都穿傳統服裝拍攝就沒問題沒爭議沒暴露吧！
    2小時前
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